Ходжес – о контрнаступлении ВСУ: в неудачах виноват Запад, но Украина не проиграла

Украинское контрнаступление не привело к прогнозируемым результатам из-за действий западного мира, считает американский генерал в отставке Бен Ходжес.

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Россия со всеми своими возможностями с 2014 года не может завоевать Украину - Ходжес / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, instagram.com/libkos

Силам обороны Украины не удалось достичь поставленных задач в рамках летнего контрнаступления из-за действий Запада, который не обеспечил войска нужными для реализации планов вооружениями. Теперь война будет идти еще минимум год. Однако нельзя сказать, что Киев уже проиграл. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

В интервью Silicon Curtain он рассказал о том, что ВСУ не удалось добиться прорыва на фронте летом из-за действий Запада.

"Конечно же, я был разочарован тем, что украинское контрнаступление не привело к тем результатам, на которые мы все надеялись и которые я прогнозировал. Это мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу", - считает генерал. видео дня

Он акцентировал внимание на том, что страны-партнеры не обеспечили Киев всем необходимым для проведения подобной широкомасштабной операции – военно-воздушными возможностями и высокоточным вооружением для нанесения ударов по тылам российских оккупантов.

Как полагает генерал, из-за этого война продлится еще минимум год. Но о поражении Украины речи не идет.

"Россия пытается завоевать Украину с 2014 года, но со всеми своими возможностями она достигла контроля лишь над 17% территории, потеряв в то же время более 300 тыс. человек, значительную часть вооружений и доминирование флота в Черном море", - подчеркнул Бен Ходжес.

Контрнаступление ВСУ

Бывший глава ЦРУ Давид Петреус разнес Запад и назвал причины срыва контрнаступления ВСУ. По его мнению, страны-союзники Украины допустили ряд ошибок – не дали Киеву нужного оружия и недооценили "оборону" оккупантов на юге.

У Байдена назвали план США на 2024 год – в частности, он предполагает усиление армии Украины для проведения контрнаступления и переговоров на условиях Киева.

Украина сможет пойти в новое контрнаступление только в 2025 году, предположили журналисты The Wall Street Journal. Они написали, что войска оказались в не лучшем положении и вынуждены будут отражать атаки российских оккупантов. В такой ситуации контрнаступление может быть отложено.

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