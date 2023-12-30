"Россия не хочет переговоров. Замораживание войны будет означать наше поражение" - Подоляк

Кремль абсолютно не желает переговоров, поэтому, Украине придется воевать и проводить мобилизацию до самой победы. Об этом в проекте "VIP с Натальей Мосейчук" сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.
"Российская Федерация абсолютно точно отказалась от любых конфигураций, кроме войны. Война ради войны. Они будут идти до конца. Они не изменятся", — заявил он.
По словам Михаила Подоляка, единственное условие, при котором россияне сядут за стол переговоров — полная капитуляция Украины. В подтверждение этому, он вспомнил о встречах с российской делегацией в начале полномасштабного вторжения.
"В марте Россия была на переговорах с капитулятивным актом. Отказываетесь от армии, от права на собственную культуру. Отказываетесь от субъектности. Нет ЕС или НАТО. И те территории, что мы захватили - это уже наше", - рассказал советник главы ОП.
Он добавил, что всем надо понимать истинные цели агрессора.
"Россия не воюет за коридор в Крым. Она воюет за уничтожение всех нас", — подчеркнул Михаил Подоляк.
Поэтому, у Украины нет другого выхода, кроме как продолжать борьбу до победы. А значит - и продолжать мобилизацию.
"Война долгая. Это значит, что надо проводить ротации, демобилизации, проводить пополнение, формирование новых бригад. Это война. Мобилизация все два года шла в том или ином виде. Просто сегодня вносятся соответствующие изменения с учетом именно долгой войны", — пояснил советник главы ОП.
Но удастся ли обеспечить новобранцев оружием и амуницией? Будет ли поддерживать нас Запад в 2024-м году? И каким видят завершение войны в офисе Президента?
Смотрите полное интервью Михаила Подоляка в проекте "VIP с Натальей Мосейчук" на Youtube-канале Натальи Мосейчук: