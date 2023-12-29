Перспективы безрадостны: британский эксперт рассказала, когда закончится война

Западные аналитики всё больше склоняются к тому, что исход войны решится не на поле боя.

https://glavred.info/ukraine/perspektivy-bezradostny-britanskiy-ekspert-rasskazala-kogda-zakonchitsya-voyna-10529219.html Ссылка скопирована

Британский эксперт рассказала, когда закончится война / коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ

Совсем скоро Украина войдет в третий год войны, однако линия фронта при этом уже достаточно давно остается неизменной. При этом следующий год может изменить ход войны, такие мысли озвучили BBC несколько западных экспертов.

Единственный выход - переговоры

Военный эксперт Барбара Занчетта из Королевского колледжа Лондона называет перспективы войны безрадостными, особенно в сравнении с декабрем 2022 года. По ее словам, президент России имеет в 2023 году более сильные политические позиции.

Также она добавила, что ситуация на поле боя остается неоднозначной и, скорее всего, результат зависит от политических решений, которые будут приняти далеко от линии фронта. Например, в Вашингтоне и Брюсселе.

видео дня

Вместе с тем она выразила опасения, что колебания Запада в единении относительно поддержки Украины дают Путину больше смелости.

"Учитывая, что нерешительность запада подбадривает Россию, в которой не стоит ожидать госпереворота или проблем со здоровьем у Путина, ведущих к его кончине, единственным предсказуемым выходом выглядит урегулирование конфликта путем переговоров. Переговоров, от которых обе стороны продолжают отказываться", - констатировала она.

Самая разрушительная кампания со времен 20 века

В то же время бывший генеральный директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк сказал, что ход войны 2023 года перевел ее в индустриальную эпоху того типа войны, который мир видел в 20 столетии.

Индустриальная война заставляет переводить экономику к приоритетному производству военных средств, в результате чего оборонный бюджет России стал в три раза больше с 2021 года.

По словам Кларка, 2024 год проявит, кто окажется более готовым удовлетворить ненасытные требования этой индустриальной войны: Корея с Россией или Запад с Украиной.

"Все это делает войну в Украине самой длительной и разрушительной кампанией из всех, которые Европа видела с середины прошлого века. Но по сути 2024 год выглядит годом консолидации - и для Киева, и для Москвы", - сказал он.

Ситуация в Украине

В результате удара по большому десантному кораблю "Новочеркасск", вероятно, украинским военным удалось ликвидировать 74 российских моряка. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Также, российские оккупанты ударили крылатой ракетой по городу Смела в Черкасской области. Вследствие этого повреждены более полусотни частных домов. Об этом заявил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Помимо прочего, президент Украины Владимир Зеленский совершил внезапный визит в город Авдеевка (Донецкая область), в котором уже несколько месяцев идут жестокие бои между украинской армией и войсками русских оккупантов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.