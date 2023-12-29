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Повреждены более полусотни домов: в Смеле много пострадавших, среди них - ребенок

Ангелина Подвысоцкая
29 декабря 2023, 18:41
Российские оккупанты атаковали Смелу в Черкасской области крылатой ракетой Х-22.
удар по Смеле
РФ ударила ракетами по Смеле в Черкасской области / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, t.me/cherkaskaODA

Российские оккупанты ударили крылатой ракетой по городу Смела в Черкасской области. Вследствие этого повреждены более полусотни частных домов. Об этом заявил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По предварительной информации россияне повредили 51 дом. В результате ракетных обстрелов пострадали 8 человек, среди них - ребенок.

"В местной школе развернут штаб по оперативному реагированию. Там обустроены места для размещения жильцов поврежденных домов, обеспечено питание. Также готовим места для временного проживания", - говорится в сообщении.

видео дня

В ГСЧС впоследствии опубликовали обновленную информацию и отметили, что количество пострадавших возросло до 9-ти.

Смотрите видео с места ракетного удара по Смеле:

ракетный удар по Смеле
РФ ударила ракетами по Смеле в Черкасской области / фото: скриншот

По данным сотрудников Офиса генпрокурора, пострадавшему ребенку исполнилось 15 лет. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Количество пострадавших может увеличиться, спасатели продолжают разбирать завалы.

Сообщается, что россияне ударили по Смеле ракетами Х-22. Одна из них попала по частному сектору возле железнодорожного вокзала. Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

  • Ракетный удар по Смеле
    Ракетный удар по Смеле ГСЧС
  • Ракетный удар по Смеле
    Ракетный удар по Смеле ГСЧС
  • Ракетный удар по Смеле
    Ракетный удар по Смеле ГСЧС
  • Ракетный удар по Смеле
    Ракетный удар по Смеле t.me/cherkaskaODA
  • Ракетный удар по Смеле
    Ракетный удар по Смеле t.me/cherkaskaODA
  • Ракетный удар по Смеле
    Ракетный удар по Смеле t.me/cherkaskaODA
  • Ракетный удар по Смеле
    Ракетный удар по Смеле t.me/cherkaskaODA
  • Ракетный удар по Смеле
    Ракетный удар по Смеле t.me/cherkaskaODA

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, утром 29 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога - страна-агрессор атакует ракетами. Взрывы прогремели в ряде городов, в том числе и в столице.

В Святошинском районе столицы, по предварительным данным, упали обломки сбитой ракеты. В Подольском районе горит складское помещение. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". В результате атаки РФ в Киеве есть погибшие.

В Днепре в ходе массированной ракетной атаки прогремела серия взрывов. В Днепре горит один из торговых центров. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о пострадавших и погибших в Днепре.

В Харькове после ударов РФ 22 прилета: есть раненые, есть погибшие. Оккупанты России с 5 до 8 утра 29 декабря устроили ракетный обстрел Харькова, зафиксированы удары по школе, больнице и жилым домам, сказал Игорь Терехов.

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война в Украине ВСУ вторжение России новости Смелы ракетный удар
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