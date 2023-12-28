"Этот месяц будет тяжелым и кровавым": Жданов анонсировал очень агрессивные бои

Путин требует "побед" от российских оккупантов на фронте, чтобы провести предвыборную кампанию.

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Скоро на фронте будут тяжелые и очень активные бои / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Главред

В ближайшее время война в Украине будет очень агрессивной. Активность боевых действий со стороны российских оккупантов сейчас максимальная и даже еще сильнее, чем это было летом. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Путин требует от оккупантов "побед", чтобы провести свою предвыборную кампанию.

"Российские войска, пока у них есть силы и возможности, будут максимально давить на нашу оборону. Это будут тяжёлые недели для нас", - сказал Жданов. видео дня

Полковник считает, что после этого может быть некоторое затишье. В это время враг будет перегруппировываться.

"Ближе к президентским выборам в России бои вновь станут активными, и, вполне возможно, март 2024-го будет тяжёлым и кровавым, потому что российской власти нужно будет что-то предъявить россиянам", - добавил Жданов.

Он считает, что активность российских войск на фронте будет привязана к двум датам:

конец марта - выборы в РФ;

конец апреля - инаугурация Путина.

К этим датам оккупанты будут пытаться добиться определенных успехов на фронте.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.

Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

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