Удар ВСУ привел к ликвидации большинства экипажа 'Новочеркасска': названо число

Активисты "Кибер сопротивления" перехватили письмо от главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова, в котором указано количество погибших.

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Стало известно, сколько моряков ликвидировали ВСУ в результате удара по "Новочеркасску" / Коллаж: Главред, фото: t.me/war_monitor, uk.wikipedia.org

В результате удара по большому десантному кораблю "Новочеркасск", вероятно, украинским военным удалось ликвидировать 74 российских моряков. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Активистам "Кибер сопротивления" удалось перехватить письмо от главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова. В этом письме Евменов предлагает объявить траур в городе Новочеркасск из-за гибели большинства экипажа корабля.

Письмо главнокомандующего ВМФ РФ / Фото: sprotyv.mod.gov.ua

По данным ЦНС, письмо поступило на почту пропагандистки из телепроекта "Наши" на канале "Россия 1" Ксении Гончаровой. В нем Евменов подтверждает гибель 74 моряков, а также ранения еще 27 оккупантов.

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скриншот публикации в крымском СМИ / Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Информацию сначала обнародовали крымские СМИ, но позже они удалили публикацию. Центр национального сопротивления считает, что главком ВМФ инициировал рассылку без согласования с руководством.

Уничтожение корабля "Новочеркасск"

Напомним, 26 декабря Силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск". Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил эту информацию.

Также в Минобороны России нет сведений о степени повреждения корабля, но там признают факт удара. При этом российские пропагандисты начали распространять "версию" об уничтожении двух украинских Су-24 "во время воздушного боя".

Кроме этого, вероятно, судно имело на борту взрывоопасный груз, приведший к мощному взрыву. Это третий потерянный БДК у оккупантов, который планировали использовать для высадки десанта.

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