Обгорела носовая часть: в Феодосии взрывами повреждено еще одно судно РФ

В порту оккупированной РФ Феодосии повреждено еще одно российское судно в результате взрыва десантного корабля "Новочеркасск" 26 декабря.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" по результатам анализа спутниковых снимков.
"Еще одно судно было повреждено в Феодосийском порту от взрыва БДК "Новочеркасск", - говорится в сообщении.видео дня
Уточняется, что на снимке со спутника Maxar виден БДК "Новочеркасск", который догорает и ниже у пирса судно с поврежденной носовой частью.
На другом снимке – это судно летом на снимке Google. При этом публикуются фото порта сделаны в разные годы.
Что известно о поврежденном судне ПМР-71
Отмечается, что судно идентифицировано как рейдовая плавучая мастерская ПМР-71 проекта 889А из состава 58 группы судов обеспечения (ПБ Феодосия).
Отличительной чертой проекта является железобетонный корпус. Рейдовая плавучая мастерская ПМР-71 была построена в Болгарии в 1982 г. В 1997 г., согласно Договору о разделе флота, судно отошло российской стороне.
Уничтожение БДК Новочеркасск
Как сообщалось ранее, после атаки на БДК "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка. В момент атаки в ночь на 26 декабря на корабле находились 77 моряков.
В ночь на 26 декабря Силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск".
Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар крылатыми ракетами по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии (Крым) в ночь на 26 декабря.
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