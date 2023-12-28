Обгорела носовая часть: в Феодосии взрывами повреждено еще одно судно РФ

Еще одно судно было повреждено в Феодосийском порту от взрыва БДК Новочеркасск.

https://glavred.info/ukraine/obgorela-nosovaya-chast-v-feodosii-vzryvami-povrezhdeno-eshche-odno-sudno-rf-10528697.html Ссылка скопирована

В Крыму уничтожен БДК Новочеркасск / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

В порту оккупированной РФ Феодосии повреждено еще одно российское судно в результате взрыва десантного корабля "Новочеркасск" 26 декабря.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" по результатам анализа спутниковых снимков.

"Еще одно судно было повреждено в Феодосийском порту от взрыва БДК "Новочеркасск", - говорится в сообщении. видео дня

Уточняется, что на снимке со спутника Maxar виден БДК "Новочеркасск", который догорает и ниже у пирса судно с поврежденной носовой частью.

На другом снимке – это судно летом на снимке Google. При этом публикуются фото порта сделаны в разные годы.

Что известно о поврежденном судне ПМР-71

Отмечается, что судно идентифицировано как рейдовая плавучая мастерская ПМР-71 проекта 889А из состава 58 группы судов обеспечения (ПБ Феодосия).

Отличительной чертой проекта является железобетонный корпус. Рейдовая плавучая мастерская ПМР-71 была построена в Болгарии в 1982 г. В 1997 г., согласно Договору о разделе флота, судно отошло российской стороне.

Уничтожение БДК Новочеркасск

Как сообщалось ранее, после атаки на БДК "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка. В момент атаки в ночь на 26 декабря на корабле находились 77 моряков.

В ночь на 26 декабря Силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск".

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар крылатыми ракетами по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии (Крым) в ночь на 26 декабря.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.