Уничтожены срочники РФ: новые детали удара по БДК Новочеркасск в Феодосии

Один из моряков, который служил на БДК Новочеркасск, рассказал об уничтоженных срочниках.

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В Крыму уничтожен БДК Новочеркасск / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Telegram

Стали известны новые подробности ракетного удара по оккупантам РФ в захваченном Крыму, в результате которого был уничтожен большой десантный корабль Новочеркасск Черноморского флота.

В результате удара ВСУ по кораблю РФ могли быть ликвидированы срочники РФ. Об этом идет речь в сообщении Telegram-канала Astra.

Отмечается, что в момент атаки на корабле были молодые призывники, а также контрактники.

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При этом один из моряков, который служил на Новочеркасске, рассказал об уничтоженных срочниках.

Кроме того, в сообщении также говорится, что в соцсетях появляются посты скорби по ликвидированным российским военным.

/ t.me/astrapress

/ t.me/astrapress

Уничтожение БДК Новочеркасск

Как сообщалось ранее, после атаки на БДК "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка. В момент атаки в ночь на 26 декабря на корабле находились 77 моряков.

В ночь на 26 декабря Силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск".

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар крылатыми ракетами по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии (Крым) в ночь на 26 декабря.

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