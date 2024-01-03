Ограничений нет: эксперт объяснил, чем Украина может бить по территории РФ

У Украины есть суверенное право осуществлять оборону, подчеркнул Алексей Мельник.

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Алексей Мельник прокомментировал возможность ударов Украины по территории РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН скриншот

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник прокомментировал вопрос о том, каким оружием Украина может бить по стране-агрессору РФ.

В интервью Главреду он подчеркнул, что ограничений по использованию собственного оружия по территории РФ для Украины нет.

"Более того, Украина с первых месяцев полномасштабного вторжения несколько раз пыталась с помощью беспилотников и проведение диверсионных операций нанести удары по РФ", - говорит эксперт.

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По его словам, на все то, где не применяется дальнобойное западное оружие, партнеры смотрят как на суверенное право Украины осуществлять оборону.

"Однако когда, например, Украина проводила операции стратегического уровня против портовой инфраструктуры, партнеры пытались нас сдержать, поскольку это имело бы последствия для глобальной торговли. Но, по большому счету, все, что касается дронов дальнего радиуса действия украинского производства и выбора целей для их атак, наши партнеры не только будут соглашаться с украинским выбором, но и по возможности даже способствовать нам в плане предоставления разведывательной информации", - добавил Мельник.

Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

Как ранее сообщалось, Силы обороны ударили по военным РФ в Белгороде. Неэффективная работа ПВО РФ привела к жертвам и нанесла разрушения гражданской инфраструктуре Белгорода.

Также спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что Силы обороны Украины могут нанести удар по аэродрому на территории Ростовской области России. По его словам, именно с этого аэродрома вылетают самолеты, которые обстреливают украинские города.

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