Россияне жалеют, что зашли в Крохмальное: Фитьо рассказал, как ВСУ выиграли позиции

Российские захватчики, скорее всего, сожалеют о своем решении зайти в Крохмальное, которое расположено на автомобильной дороге Купянск-Сватово. Теперь ВСУ обрели более выгодные позиции, откуда могут наносить удары. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных сил Владимир Фитьо.
По словам Фитьо, оккупанты всеми силами пытаются достичь "побед" перед выборами, которые вскоре произойдут в России, потому предпринимают попытки захвата даже "кусочков" земли, как, например, Крохмальное.
Начальник службы по связям с общественностью также добавил, что россияне подавали это "достижение" как большую победу, хотя по факту уже пожалели о том, что зашли туда, потому как это дало ВСУ выгодные позиции для их уничтожения.
"Наши защитники с более выгодных рубежей наносят им очень серьезные потери, мы видим это именно по цифрам потерь в личном составе", - сказал Фитьо.
Ситуация на фронте
Как сообщал Главред, геолокационные кадры, опубликованные 20 января, показали, что российские войска захватили населенный пункт Крахмальное, находящийся на линии Кременная-Сватово (20 км северо-западнее Сватово). Ранее российские так называемые военкоры сообщали, что украинские войска отошли с позиций вблизи этого населенного пункта.
Также, Россия может атаковать в приграничных районах Белгородской и Харьковской областей в ближайшие недели. Атаку на Харьковскую область оккупанты осуществят с целью отвлечения украинских войск от Купянского направления. Об этом сообщил глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии и полковник Ээро Ребо
Помимо прочего, РФ хочет перебросить оккупантов на границу с Украиной в трех своих областях. Об этом сообщает Главное управление разведки. Враг формирует отряды из пограничников. Их планируют перебросить на границу в Брянской, Курской и Белгородской областях.
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