"Это вероятный сценарий": война может перейти в стадию заморозки - дипломат

Богдан Яременко утверждает, что эта стадия может наступить в силу развития военной ситуации на фронте.

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Война в Украине может перейти в стадию заморозки / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Украине может грозить заморозка войны, это является одним из вероятных сценариев. Об этом во время чата на Главреде заявил народный депутат Украины, дипломат Богдан Яременко.

В то же время он отметил, что пока к этому сценарию не готовы обе стороны.

"Для нас это очень серьезные политические вызовы: если власть пойдет на подобные договоренности, это может просто разорвать общество изнутри. Но из-за неспособности достичь большего военными методами может быть замораживание в форме уменьшения интенсивности боев, это один из сценариев. Он может произойти без каких-либо целенаправленных политических усилий, направленных на достижение этого. То есть это может произойти не в силу политических договоренностей, а в силу развития военной ситуации", - говорит Яременко.

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Дипломат также утверждает, что пока очень трудно даже представить политические договоренности с россиянами. Он считает, что сейчас нет смысла прогнозировать, как долго продлится вероятная заморозка.

"Пока что нет никаких признаков того, что россияне как-то переосмыслили свое видение Украины как чего-то своего собственного, а мир – как то, что нужно забрать и поделить. Они хотят воевать и хотят военной победы. Поэтому никакие длительные передышки с россиянами нам не помогут. Они будут нас мучить и мучить, пока мы их не победим военным путем", - добавил он.

Также Яременко считает, что россияне будут продолжать обстрелы и бомбардировки даже в том случае, если украинские военные выйдут на границы 1991 года.

"Какой из сценариев реализуется, я пока не готов сказать. Сценарий политических договоренностей в ближайшие несколько месяцев, с моей точки зрения, просто невозможен", - добавил Яременко.

Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

"Заморозка" войны в Украине

Напомним, политический и экономический эксперт Тарас Загородний подчеркнул, что заморозка войны была бы лишь паузой перед новым наступлением России на Украину. Страна-агрессор остается непоколебимой в своей цели уничтожения Украины и потребует признания оккупированных территорий.

Также Путин сигнализирует о возможной заморозке войны, надеясь уменьшить поставки западного оружия Украине. Он больше заинтересован в сокращении военной помощи от Запада, чем в прекращении войны, что подтверждает отчет Американского института изучения войны.

Как сообщал Главред, угроза заморозки войны в Украине уменьшается с каждым месяцем. Военный эксперт Олег Жданов убежден в том, что партнеры страны осознают необходимость не замораживать войну, а решать ее.

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