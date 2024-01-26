"Это вероятный сценарий": война может перейти в стадию заморозки - дипломат

Украине может грозить заморозка войны, это является одним из вероятных сценариев. Об этом во время чата на Главреде заявил народный депутат Украины, дипломат Богдан Яременко.
В то же время он отметил, что пока к этому сценарию не готовы обе стороны.
"Для нас это очень серьезные политические вызовы: если власть пойдет на подобные договоренности, это может просто разорвать общество изнутри. Но из-за неспособности достичь большего военными методами может быть замораживание в форме уменьшения интенсивности боев, это один из сценариев. Он может произойти без каких-либо целенаправленных политических усилий, направленных на достижение этого. То есть это может произойти не в силу политических договоренностей, а в силу развития военной ситуации", - говорит Яременко.
Дипломат также утверждает, что пока очень трудно даже представить политические договоренности с россиянами. Он считает, что сейчас нет смысла прогнозировать, как долго продлится вероятная заморозка.
"Пока что нет никаких признаков того, что россияне как-то переосмыслили свое видение Украины как чего-то своего собственного, а мир – как то, что нужно забрать и поделить. Они хотят воевать и хотят военной победы. Поэтому никакие длительные передышки с россиянами нам не помогут. Они будут нас мучить и мучить, пока мы их не победим военным путем", - добавил он.
Также Яременко считает, что россияне будут продолжать обстрелы и бомбардировки даже в том случае, если украинские военные выйдут на границы 1991 года.
"Какой из сценариев реализуется, я пока не готов сказать. Сценарий политических договоренностей в ближайшие несколько месяцев, с моей точки зрения, просто невозможен", - добавил Яременко.
Кто такой Богдан Яременко
Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.
Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.
"Заморозка" войны в Украине
Напомним, политический и экономический эксперт Тарас Загородний подчеркнул, что заморозка войны была бы лишь паузой перед новым наступлением России на Украину. Страна-агрессор остается непоколебимой в своей цели уничтожения Украины и потребует признания оккупированных территорий.
Также Путин сигнализирует о возможной заморозке войны, надеясь уменьшить поставки западного оружия Украине. Он больше заинтересован в сокращении военной помощи от Запада, чем в прекращении войны, что подтверждает отчет Американского института изучения войны.
Как сообщал Главред, угроза заморозки войны в Украине уменьшается с каждым месяцем. Военный эксперт Олег Жданов убежден в том, что партнеры страны осознают необходимость не замораживать войну, а решать ее.
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