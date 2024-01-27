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"50 лет мира": у Зеленского назвали, как закончить войну поражением России

Алексей Тесля
27 января 2024, 15:50
Михаил Подоляк напомнил о необходимости принятия тактических и стратегических решений.
Подоляк, войска РФ
Михаил Подоляк назвал условия завершения войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал необходимые шаги, которые Украина вместе с западными партнерами должны сделать для перелома ситуации на поле боя.

Как уточнил он в интервью Каналу 24, это касается оценки объема инструментальных и мобилизованных возможностей России, а также объема принятия тех или иных тактических и стратегических решений.

Среди необходимых шагов представитель ОП назвал необходимость лишения РФ возможности доминирования в воздухе на поле боя. При этом Украине необходимо существенно увеличить количество дронов (если нет возможности нарастить количество артиллерийских боеприпасов).

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Он также говорит о необходимости передачи ВСУ дальнобойных ракет в количестве 500 – 1000 штук в месяц, а также решения вопроса со средствами радиоэлектронного контроля.

"Все это столь очевидно. Но ни одна страна сама по себе все это в таком количестве не производит. Если вы готовы, а 51 страна входит в проукраинскую коалицию, то вспомним еще раз слова господина Дэвида Кемерона – министра иностранных дел Великобритании. Он сказал, что ВВП стран Европы в 25 раз больше, чем ВВП России", - отметил советник главы ОП.

При этом Подоляк считает, что при выполнении этих условий "войну можно закончить поражением России и тогда у нас будет 50 стабильных, гарантированных лет мира".

Сценарии окончания войны

Ранее Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. После появления у ВСУ современной авиации ситуация может измениться, не исключил Роман Свитан.

Напомним, ранее был раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине. В РФ хотят снять санкции и возобновить получения прибыли за счет продажи углеводородов, уверен Валерий Клочок.

Напомним, ранее Александр Хара рассказал варианты завершения войны в Украине. Эксперт считает, что для Украины было бы хорошо, если бы россияне поняли, что больше не могут вести эту войну.

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Михаил Подоляк Офис президента война России и Украины
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