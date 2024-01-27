Украина вернеть контроль над небом: Кулеба назвал главные условия и сроки

Дмитрий Кулеба говорит, что соответствующие решения уже воплощаются.

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Дмитрий Кулеба рассказал о перспективах получения Украиной F-16 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина способна вернуть контроль над воздушным пространством, в частности за счет истребителей F-16.

Вместе с тем, для достижения этого результата необходимо выполнить одно условие, рассказал он во время совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

"Если мы получим F-16, если у нас будут боевые и разведывательные дроны - именно в этом заключается важность нашего сотрудничества с Литвой, - если у нас будут средства РЭБ и ракеты, мы будем контролировать наше небо. Это достижимо", - отметил глава МИД. видео дня

Кулеба добавил, что соответствующие решения уже воплощаются, однако министр подчеркнул, что "необходимо получить все эти элементы в достаточном количестве и в надлежащее время".

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 для Украины

Украина может получить истребители F-16 от стран-союзников в первой половине 2024 года. Для этого нужно завершить обучение пилотов и подготовить инфраструктуру.

Первые самолеты F-16 могут появиться в Украине до конца марта. Но перед этим нужно завершить подготовку пилотов и технического персонала, считает бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков рассказал, что программа предоставления самолетов F-16 для Украины является длительным процессом, который растянется на несколько лет. В этой долгосрочной программе самолеты будут поступать постепенно, а не одним массивом.

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