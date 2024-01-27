УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина вернеть контроль над небом: Кулеба назвал главные условия и сроки

Алексей Тесля
27 января 2024, 17:54
Дмитрий Кулеба говорит, что соответствующие решения уже воплощаются.
Кулеба, F-16
Дмитрий Кулеба рассказал о перспективах получения Украиной F-16 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина способна вернуть контроль над воздушным пространством, в частности за счет истребителей F-16.

Вместе с тем, для достижения этого результата необходимо выполнить одно условие, рассказал он во время совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

"Если мы получим F-16, если у нас будут боевые и разведывательные дроны - именно в этом заключается важность нашего сотрудничества с Литвой, - если у нас будут средства РЭБ и ракеты, мы будем контролировать наше небо. Это достижимо", - отметил глава МИД.

видео дня

Кулеба добавил, что соответствующие решения уже воплощаются, однако министр подчеркнул, что "необходимо получить все эти элементы в достаточном количестве и в надлежащее время".

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 для Украины

Украина может получить истребители F-16 от стран-союзников в первой половине 2024 года. Для этого нужно завершить обучение пилотов и подготовить инфраструктуру.

Первые самолеты F-16 могут появиться в Украине до конца марта. Но перед этим нужно завершить подготовку пилотов и технического персонала, считает бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков рассказал, что программа предоставления самолетов F-16 для Украины является длительным процессом, который растянется на несколько лет. В этой долгосрочной программе самолеты будут поступать постепенно, а не одним массивом.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
F-16 Дмитрий Кулеба война России и Украины
Реклама

Главное за день

Украина вернеть контроль над небом: Кулеба назвал главные условия и сроки

Украина вернеть контроль над небом: Кулеба назвал главные условия и сроки

17:54 Украина
"Колонны горят": боец ВСУ рассказал о критической ситуации в Авдеевке

"Колонны горят": боец ВСУ рассказал о критической ситуации в Авдеевке

17:00 Украина
Мобилизация в Украине: в Раде сообщили о деталях нового законопроекта

Мобилизация в Украине: в Раде сообщили о деталях нового законопроекта

16:15 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:41

"Махровый кандидат": в ОП назвали, кто стоит за "оппозиционным" соперником Путина

18:05

Об этом знают единицы: для чего на самом деле нужно отверстие на ручке пылесоса

17:54

Украина вернеть контроль над небом: Кулеба назвал главные условия и сроки

17:44

"Выстояла бы сто лет": Украина будет иметь все средства для победы в 2024 году - Чех

17:14

Как почистить пуховик в домашних условиях без стирки: самый простой способ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:00

"Колонны горят": боец ВСУ рассказал о критической ситуации в Авдеевке

16:56

Украинцы получат надбавки к пенсиям: кому и на сколько повысят выплаты

16:49

Мощный удар по командному пункту в Севастополе: в Крыму "слили" данные о потерях

16:15

Мобилизация в Украине: в Раде сообщили о деталях нового законопроекта

Реклама
16:09

ВСУ и СБУ работают: нардеп сделал прогноз о сокрушении Крымского моста

15:50

"50 лет мира": у Зеленского назвали, как закончить войну поражением России

14:51

Все это уже было в Крыму: в Раде рассказали, что будет в случае победы России

14:42

"Новая Московия" вместо РФ: Россия скукожится до Подмосковья – командир РДК

14:36

Путин "собрался" воевать еще несколько лет: в The Telegraph назвали сроки

14:26

Есть ли угроза нового наступления оккупантов на Харьков: в ВСУ ответили

14:22

Рэппера Моргенштерна не пустили в ОАЭ: что случилось

14:19

День ангела в феврале 2024: как назвать новорожденного в этом месяце

14:00

Наступление с 3 направлений: британская разведка назвала главную цель россиян

13:57

РФ может пойти в большую атаку на Харьковщине: Синегубов назвал направлениеВидео

13:42

Гороскоп на завтра 28 января: Скорпиону - новые друзья, Водолею - новости от родственников

Реклама
13:16

В США затягивают помощь Украине, к Байдену едет Шольц: в Bloomberg узнали детали

13:11

Российская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине - ОВА

13:07

Только люди с самым острым зрением найдут яблоко за 9 секунд: иллюзия для гениев

12:42

Румыния отказалась от участия в Евровидении - 2024: что произошло

12:32

Враг перешел в наступление на ключевом направлении: генерал раскрыл детали

12:27

Гороскоп Таро на февраль 2024: Ракам - хорошая новость, Львам - ссора, Девам - переездВидео

12:06

Бунт республиканцев, подогрев от Трампа и ультиматум Байдена: что происходит в Техасе

11:58

Отступили с огромными потерями: полковник ВСУ рассказал о боях под Бахмутом

11:56

Церковный праздник 28 января: запреты на день преподобного Ефима

11:19

В Польше перевернулся автобус с украинцами: что известно о ДТП

10:38

Гости никогда не догадаются из чего он: нежнейший мусс из манки за 10 минут

10:37

Ночная атака РФ: оккупанты ударили ракетой по детскому саду и предприятию в СлавянскеВидео

10:36

США разместят ядерное оружие у своего самого мощного союзника – The Telegraph

10:23

"Маниакальное преследование несогласных": Галкин рассказал, как РФ пытается лишить его концертов за границей

09:53

РФ будет обеспокоена: хуситы атаковали танкер с российской нефтью - Bloomberg

09:31

На шаг ближе к $61 млрд для Украины: в США достигли сделки по границе – CNN

09:00

Любое прекращение огня пойдет на пользу РФ: в ISW назвали истинную цель Путина

08:45

Путин не остановится: в Британии назвали условия поддержки Украины

08:25

Только гений найдет число 7525 за 8 секунд: необычайная оптическая иллюзия

08:10

Морская блокада России: новая угроза для Кремлямнение

Реклама
07:55

В США разрабатывают стратегию помощи Украине: о возвращении территорий речь не идет – WP

06:10

Кремль хочет выставить Украину как "государство-террориста"мнение

05:30

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 4 секунды найти букву Y

04:40

Как можно заразиться ВИЧ: мифы и реальные способы инфицирования

03:50

Брэдли Купер в Лондоне подтвердил свой роман с супермоделью Джиджи Хадид

03:15

"Можем ждать любых сюрпризов": эксперт оценил, получит ли Украина Taurus

02:30

Вы пользовались дезодорантом неправильно: врач назвала неожиданную причину

01:30

Вероятность войны РФ с НАТО: в Раде рассказали о военных приготовлениях ФРГ

00:26

Россияне жалеют, что зашли в Крохмальное: Фитьо рассказал, как ВСУ выиграли позиции

26 января, пятница
23:55

Только единицы за 8 секунд угадают, что не так на картинке: загадка для самых сообразительных

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять