F-16 для Украины: авиационный эксперт спрогнозировал, когда страна получит истребители

Украинским пилотам сократили программу обучения и обучают только тем навыкам, которые понадобятся для конкретных миссий.

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Когда F-16 появятся в небе Украины / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Первые самолеты F-16могут появиться в Украине до конца марта. Но перед этим нужно завершить подготовку пилотов и технического персонала. Об этом рассказал в интервью Главреду авиационный эксперт, аналитик, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап.

Он отметил, что обучение украинских пилотов было сокращено, что изменило ход подготовки. Программа стала более урезанной, обучая только конкретным навыкам, необходимым для определенных миссий. Это означает, что не все необходимые навыки, такие как полеты в ночное время или в условиях погодных ограничений, включены в программу.

"Мы уже видим, что нашим специалистам сократили программу обучения, которая, все-таки, должна была быть более длительной. Наших пилотов обучают только тем навыкам, которые понадобятся для конкретных миссий. Думаю, программа не предусматривала обучение миссиям, например, в ночное время или в условиях погодных ограничений. Боевому применению самолетов посвящена лишь третья часть курса. На самом деле, это не очень много", - сказал авиационный эксперт. видео дня

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап-украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и интернет-ресурсах авиационную тематику.

По прогнозам Криволапа, первые самолеты могут поступить до конца марта, но перед этим нужно завершить подготовку пилотов и технического персонала. Кроме того, он отметил, что для получения самолетов F-16 нужно подготовить и инфраструктуру.

"Один час полета - это 16 часов обслуживания истребителя. Для получения самолетов должна быть готова и инфраструктура. Вылетать на боевые задачи нам придется с украинских аэродромов, таковы условия стран-партнеров. Также нам нельзя будет колбасить по россиянам на территории России. Очень неприятное ограничение, но такой запрет пока будет действовать", - добавил он.

Истребители F-16 для Украины

Напомним, Украина может вскоре получить современные самолеты F-16 из Нидерландов. Премьер-министр Нидерландов, Марк Рютте, подтвердил подготовку первых 18 самолетов для снабжения Украины.

Также первая партия истребителей F-16 может поступить в Украину до конца 2023 года. Премьер-министр Нидерландов подтвердил готовность доставить первые 18 самолетов в ходе разговора с украинским президентом.

Как сообщал Главред, Украина может получить истребители F-16 от стран-союзников в первой половине 2024 года. Для этого нужно завершить обучение пилотов и подготовить инфраструктуру.

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