'Не краткосрочная задача': когда Украина получит F-16 - Defense Express

Истребители F-16 будут поступать в Украину постепенно, а их поставки являются одной из крупнейших программ перевооружения страны.

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Сколько истребителей F-16 получит Украина / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Программа предоставления самолетов F-16 для Украины является длительным процессом, который растянется на несколько лет. В этой долгосрочной программе самолеты будут поступать постепенно, а не одним массивом. Об этом рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо".

Одной из первых стран, которая передает два F-16 и десять инструкторов для обучения украинских пилотов является Норвегия, однако эти самолеты в Дании появятся, скорее всего, не раньше весны или даже лета. Также правительство Нидерландов планирует передать Украине 18 истребителей.

"Мы будем ждать годами F-16, потому что самолеты будут поступать в Украину постепенно. И это является реализацией программы. Сейчас Норвегия передает в Данию два F-16 для обучения украинских пилотов. Вместе с самолетами в двухместной версии также будут направлены и десять инструкторов. Норвежское издание пишет, что все самолеты будут в Дании не раньше весны, а возможно и летом, - сказал эксперт. видео дня

Катков пояснил, что эта программа включает передачу Украине F-16 из стран, которые планируют заменить их на F-35. Однако некоторые страны-доноры могут отложить передачу этих самолетов, как в случае Бельгии, которая планирует передать только несколько самолетов в 2025 году.

"Некоторые страны-доноры смогут начать передавать F-16 значительно позже. Норвежское издание отметило, что Украина может получить до сотни самолетов. То есть будут переданы абсолютно все F-16, которые есть в объявленных странах-донорах. Это значительное количество самолетов, к которым нужно подготовить большое количество пилотов и наземного персонала. Поставки Украине F-16 - это не краткосрочная задача. Это одна из крупнейших программ перевооружения Украины", - добавил он.

Передача истребителей F-16 Украине

Напомним, Бельгия планирует передать Украине истребители F-16 не раньше 2025 года. Решение подтвердили на встрече министров обороны Рустема Умерова и Людивины Дедондер. Соглашение также включает обучение украинских пилотов.

Как сообщал Главред, Украина получит 18 современных самолетов F-16 от Нидерландов. Поставка этих самолетов считается ключевой частью военной поддержки Украины от Нидерландов и ответа на российскую агрессию.

Кроме этого, первые самолеты F-16 могут прибыть в Украину до конца марта. Однако перед этим должна завершиться подготовка пилотов и технического персонала. Эксперт Константин Криволап указал, что обучение украинских пилотов было сокращено и урезано в объеме, фокусируясь на конкретных навыках для миссий.

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