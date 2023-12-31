Украина, скорее всего, получит F-16 модификации C/D: что это значит

Но главное не модернизация, а радары, отметил эксперт.

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F-16 еще не в Украине / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Украина, скорее всего, получит истребители F-16 модификации C/D, считает авиационный эксперт, аналитик, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап.

В интервью Главреду он уточнил, что речь идет о Block 20, потому что Нидерландам его удобно списать, чтобы взять на замену F-16 истребитель F-35.

"Судя по количеству самолетов, которые должны предоставить Украине, и ряду параметров, похоже, что мы получим Block 20, который ранее прошел программу Big live update - продление жизненного цикла. Такие самолеты по своим характеристикам дотягивают до уровня Block 50-52", - сказал он. видео дня

Но главное другое - какие на самолетах будут установлены радары.

"К примеру, в Block 50-52 установлен радар AN/APG-68 версий V-5, V-7 и V-8. А вот на Block 70-72 стоит AN/APG-83 - радар последние версии, с активной фазированной решеткой. И считается, что F-16 Block 70-72 почти ничем не уступает F-35, кроме разве что радиозаметности, поскольку у истребителя пятого поколения эффективная площадь рассеивания значительно меньше", - объяснил он.

По словам Криволапа, радар AN/APG-83 позволяет полноценно использовать последние модификации ракеты AIM-120 AMRAAM последних версий – С-7, С-8 или D. Это ракеты, которые позволяют противодействовать российским ракетам Р-30 и Р-37, запускаемым с самолетов, где установлены радары Ирбис.

"Я думаю, что Украина получит самолет F-16AM/BM Block 20 MLU... Истребители F-16, которые получит Украина, со временем должны будут полностью модернизированы. Потому что если не будет обновления, западный самолет будет ненамного эффективнее отечественного МиГ-29. А нам нужно решить ключевые задачи – отогнать бомбардировщики Су-34, чтобы они не били ракетами Х-59, и прикрыть наши тактические войска", - добавил Криволап.

При этом, по мнению эксперта, Украине могут дать набор: одни самолеты будут не в лучшей комплектации, а вторые и третьи более модернизированы.

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

F-16 в Украине

Накануне американское издание Newsweek писало, что истребители F-16 уже якобы могут находиться в Украине.

Журналисты вслед за российскими пропагандистами намекают, что именно эти истребители якобы могли поразить такое большое количество российских Су-34 в течение недели. При этом российские пропагандисты даже успели "отчитаться" о поражении еще не прибывших F-16 на юге Украины.

Однако спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг указанные слухи.

Западные эксперты предполагали, что Украина может получить самолеты до конца 2023 года. Тогда в ВВС Украины отмечали, что для этого необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру, иначе авиация окажется под прицелом врага.

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