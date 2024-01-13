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У РФ есть ресурсы, которые позволяют поддерживать войну еще минимум 2 года – Гетманцев

Алёна Воронина
13 января 2024, 11:24
Надо не только внедрять новые пакеты санкций, но и перекрыть России возможности обходить ограничения. Также нужна конфискация и передача Украине активов РФ.
Даниил Гетманцев, российские военные, Владимир Путин
У РФ есть ресурсы, которые позволяют поддерживать войну еще минимум 2 года/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, минобороны РФ, скрин

Страна-агрессор Россия имеет достаточно экономических ресурсов для поддержания войны против Украины еще на протяжении минимум двух лет.

Хотя нефтегазовые доходы России в 2023 году сократились почти на четверть, РФ всё еще имеет достаточно ресурсов, чтобы вести войну как минимум в 2024-2025 годах. Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

Он отметил, что РФ в 2023 году от продажи нефти и газа заработала 8,82 трлн рублей. Такой показатель меньше плана (в законе РФ о бюджете было заложено 8,94 трлн. руб.), но большим от так называемого "базового уровня". В то же время этот показатель на 2,8 трлн рублей (-23,9%) меньше, чем в 2022 году.

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"В Минфине государства-агрессора это объяснили тем, что 2022 год был очень удачным для нефтегазовой отрасли: в его начале цена на нефть Urals не опускались ниже $85 за баррель, а газ качался в Европу практически по довоенному графику почти пять месяцев. В 2023 году ситуация была значительно хуже: нефть падала до $50 за баррель, а "Газпром" еще больше сократил экспорт – до уровня поздних советских времен", – объяснил Гетманцев.

Также он отметил, что из-за провала нефтегазовых доходов, уже два года подряд дефицит бюджета РФ превышает 3,2 трлн рублей. Всего за два года такой дефицит составляет более 6,5 трлн рублей.

"К сожалению, есть и неутешительная новость – российский бюджет существенно поддержали не нефтегазовые доходы (в том числе в результате вливаний в ОПК, оборонно-промышленный комплекс – ред.). Они составляли 20,3 трлн руб. (+18,1% к плану, и на 25% больше, чем 2022 г.). Эти дополнительные 3,1 трлн руб. позволили соответственно увеличить расходы (+3,3 трлн руб. плана) и удержать дефицит в пределах, предусмотренных законом о бюджете", – отметил Гетманцев.

Он отметил, что, к сожалению, страна-агрессор имеет еще достаточно ресурсов, что как минимум в 2024-2025 годах поддерживать войну против Украины.

Председатель Комитета ВР по вопросам финансов отметил, что для Украины и партнеров важно, чтобы ограничения для экономики России не остановились на 12-м пакете санкций. Он подчеркнул, что нужно новые пакеты санкций, а также нужно перекрыть для РФ возможности обойти такие ограничения.

Также нужна, конфискация активов банка РФ с их последующей передачей Украине, чтобы финансовые потери для России были гораздо более заметными и снижали ее потенциал продолжать военные действия, отметил Гетманцев.

Война в Украине

Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина нуждается больше авиации от союзников. Он отметил, что штурмовики A-10 Thunderbolt смогут поддержать сухопутные войска в борьбе с российскими оккупантами.

Также раньше в ВСУ рассказали о вероятных планах РФ. Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо прокомментировал информацию о вероятном наступлении оккупантов РФ на Харьков. По его словам, приведенные The Telegraph данные – скорее всего, просто вброс.

Напомним, РФ усилила ракетные удары по Украине – в разведке Эстонии назвали причину. Удары по аэродромам свидетельствуют о том, что ВС РФ считают для себя опасным появление западных истребителей F-16 в арсенале Вооруженных сил Украины.

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