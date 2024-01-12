'A-10 как вариант': Украине нужно больше авиации от союзников - Сырский

Украине необходимо большее количество авиации от западных союзников, в частности, штурмовики A-10 Thunderbolt. Самолеты A-10 могут стать важным элементом для поддержки сухопутных войск. Об этом в интервью Reuters сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.
"Я бы говорил об A-10 как об одном из вариантов, если их нам дадут... Это не новая машина, а надежная, которая зарекомендовала себя во многих войнах, имеет широкий спектр вооружений для уничтожения наземных целей в помощь пехоте", - заявил Сырский.
По словам командующего, A-10 Thunderbolt, благодаря своей надежности и широкому спектру вооружений для уничтожения наземных целей, может играть важную роль в поддержке сухопутных войск в борьбе с российскими оккупантами. Генерал заметил, что A-10 будет полезен для уничтожения разнообразной техники, противостоящей пехоте.
"Самолет предназначен для уничтожения наземных целей: танков, артиллерии... Всего, что противостоит пехоте", - добавил генерал-полковник.
Сырский также подчеркнул важность ударных вертолетов, в том числе AH-64 Apache, AH-1 Super Cobra и UH-60 Black Hawk. Генерал заметил, что вони могут быть эффективными для поддержки украинских сухопутных операций.
Стоит отметить, что A-10 Thunderbolt - американский штурмовик, применяемый для обеспечения непосредственной авиационной поддержки. Самолет использовался в различных вооруженных столкновениях, таких как война в Афганистане и операция НАТО в Сербии.
Истребители F-16 для Украины
Напомним, программа предоставления Украине самолетов F-16 будет проходить поэтапно в течение нескольких лет. Первые самолеты и инструкторы для украинских пилотов передает Норвегия. Правительство Нидерландов также планирует передать Украине 18 истребителей F-16.
Также самолеты F-16 из Норвегии прибыли в Данию, где на них начнут обучение украинские пилоты. Вооруженные силы Норвегии в подчеркнули, что этот шаг является важным в постоянной поддержке Украины.
Как сообщал Главред, в разных странах мира активно готовится группа украинских пилотов для использования самолетов F-16. Воздушные Силы Украины ожидают, что передовая группа в Дании, будет готова к выполнению боевых задач весной в этом году.
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