'Ускоренными темпами': Игнат рассказал, когда пилоты завершат обучение на F-16

Украинские специалисты готовятся к использованию F-16 в чрезвычайно быстрых темпах, обучаясь на площадках в Британии, США и Дании.

https://glavred.info/ukraine/uskorennymi-tempami-ignat-rasskazal-kogda-piloty-zavershat-obuchenie-na-f-16-10531196.html Ссылка скопирована

Передовая группа украинских пилотов в Дании завершит обучение весной / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, twitter.com / Forsvaret_no

В разных странах мира происходит активная подготовка групп украинских пилотов. Воздушные силы Украины ожидают, что передовая группа в Дании будет готова осуществлять боевые задачи на самолетах F-16 весной этого года. Об этом сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Вы знаете, что на F-16 в очереди стоят многие страны и не только на сами самолеты, но и на инструкторов, которые смогут переучить со старой советской техники или другой на этот самолет. Украине дали зеленый свет, страна делает это ускоренными темпами", - отметил Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, обучение групп в разных странах будет иметь разную продолжительность. Группа пилотов в Великобритании и в США будет учиться на F-16 дольше, чем в Дании.

видео дня

"У нас идет постепенно план действий, который выполняется, пилоты учатся... Группа пилотов, которая учится в Великобритании – это выпускники 23-го года. Там продлится подготовка к двум годам до пересадки уже на обучение на F-16... Другая группа учится в Соединенных Штатах Америки, в Аризоне. Там объявили американцы, что обучение будет несколько дольше, собственно до конца 24-го года. Возможно, кого-то быстрее подготовят, там индивидуальная программа подготовки", - сказал он.

Группа украинских пилотов в Дании уже проходит обучение, поэтому является передовой. Ожидается, что пилоты будут готовы к активным действиям быстрее всего, по расчетам - весной.

"В Дании - это передовая группа, которую мы отправили... Там обучение уже проходит и пилоты проходят полеты на F-16 с инструкторами. И истребители, и пилоты оттуда придут быстрее всех. Когда это будет быстрее всего? Рассчитываем все-таки на весну", - добавил спикер.

Кроме этого, в Британии, Дании, США и других странах учится наземный персонал, который должен обслуживать самолеты. Что касается сроков передачи самолетов, Игнат пояснил, что изначально планировалось отправить их до конца 2023 года, но теперь срок сдвинулся на весну 2024 года.

Передача самолетов F-16 Украине

Напомним, 5 января истребители F-16 прибыли из Норвегии в Данию для обучения украинских пилотов. Вооруженные силы Норвегии подчеркнули важность этого шага в поддержке Украины.

Как ранее сообщал Главред, программа по предоставлению самолетов F-16 для Украины является долгосрочной и растянется на несколько лет. По прогнозам, Норвегия должна была передать два F-16 и инструкторов Дании не раньше весны или даже лета, но сделала это быстрее.

Также по словам представителя Пентагона, украинские пилоты могут закончить обучение по управлению F-16 до конца 2024 года. Продолжительность этого процесса зависит от уровня подготовки пилота и в среднем это может занять от пяти до восьми месяцев.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.