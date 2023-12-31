Пощелкают ракеты России: эксперт рассказал, как F-16 изменят ситуацию в войне

Истребитель F-16 способен сбивать практически любые ракеты, кроме баллистики, считает авиационный бывший инженер-испытатель КБ "Антонов" Константин Криволап.

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Самолет F-16 может сбивать все, кроме баллистики - Криволап / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Боевой самолет F-16 может сбивать практически любые российские ракеты, кроме баллистических. Чтобы их уничтожать, истребитель должен находиться в воздухе в зоне прохождения ракеты. Об этом заявил бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап.

В интервью Главреду он рассказал о том, что F-16 способен сбивать большое количество российских ракет, среди которых Искандер-К, Калибры, Х-101, Х-555, Оникс и другие средства поражения.

"Самолет F-16 может сбивать все, кроме баллистики. У истребителя нет ракет против баллистики, поскольку он не предназначен для ее перехвата. Но кроме баллистических ракет боевая машина способна сбивать все, что угодно – Искандер-К, Калибры, Х-101, Х-555, Ониксы и другие ракеты. Чтобы их сбивать, самолет должен находиться в режиме дежурства в воздухе – в зоне, где предполагается прохождение ракеты", - отметил Криволап. видео дня

По его словам, в теории западный истребитель и ракеты Х-59.

"Истребитель F-16 способен противодействовать и ракетам Х-59, которые взлетают не так высоко. В такой ситуации он должен просто ударом ракеты их сбивать. Но на практике F-16 вряд ли будет барражировать или патрулировать зону, где может появиться ракета Х-59. О сирийском небе здесь говорить не стоит, потому что война в Украине в корне отличается от тех событий присутствием ПВО, РЭБ и других средств. Никто не полетит на борту с ракетами Х-59, если на расстоянии 200-400 километров будет дежурить F-16, потому что вероятность столкновения самолетов или пуска ракет достаточно высокая. Уже на расстоянии 150 километров оба самолета – как наш, так и вражеский – могут быть поражены. Также все будет зависеть и от того, какие на нашем самолете будут стоять радары, и какую модификацию истребителя нам передадут", - подчеркнул Константин Криволап.

Передача Украине истребителей F-16

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявил, что для поставок F-16 в Украине пока не готова инфраструктура. Истребители понадобятся для боевых действий, поэтому нужны еще и специалисты для проведения определенной работы.

В Newsweek написали о том, что истребители F-16 уже якобы в Украине. В Воздушных силах опровергли данное заявление.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как ВСУ с помощью F-16 разгромят оккупантов. Как полагает военный эксперт, истребители и дальнобойные вооружения в случае их поставок обеспечат разгром российской группировки на территории Украины.

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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