F-16 для обучения украинских пилотов прибыли в Данию

Истребители F-16 Дании передала Норвегия, теперь на них будут учиться пилоты из Украины.

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Самолеты F-16 прибыли в Данию / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/Forsvaret_no

Истребители F-16 прибыли из Норвегии в Данию. На них начнут обучение украинские пилоты. Об этом в пятницу, 5 января, сообщили Вооруженные силы Норвегии в Twitter (X).

Отмечается, что эти самолеты, прошедшие более 40 лет службы в Норвегии, станут частью учебного процесса украинских пилотов. По словам норвежских вооруженных сил, передача самолетов свидетельствует о "важном шаге в постоянной поддержке Украины".

"Норвежские F-16 приземлились в Дании, знаменуя важный шаг в нашей постоянной поддержке Украины. После более 40 лет эксплуатации эти самолеты теперь будут обучать украинских военных, укрепляя нашу преданность обороне Украины", - отметили в Вооруженных силах Норвегии. видео дня

Также к сообщению прикрепили фотографии с этого события.

Истребители F-16 для Украины

Напомним, Бельгия утвердила свое решение о передаче Украине истребителей F-16 не раньше, чем в 2025 году. Решение подтвердили во время встречи министров обороны Рустема Умерова и Людивины Дедондер. Важной частью этого соглашения является обучение украинских пилотов, что дополнительно усилит военные возможности Украины.

Как ранее сообщал Главред, программа по предоставлению самолетов F-16 для Украины - долгосрочный процесс, который растянется на несколько лет. По прогнозам, Норвегия должна была передать два F-16 и инструкторов для пилотов Дании не раньше весны или даже лета.

Также первые самолеты F-16 могут прибыть в Украину до конца марта, однако перед этим необходимо завершить подготовку пилотов и технического персонала.

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