F-16 для обучения украинских пилотов прибыли в Данию

Истребители F-16 прибыли из Норвегии в Данию. На них начнут обучение украинские пилоты. Об этом в пятницу, 5 января, сообщили Вооруженные силы Норвегии в Twitter (X).
Отмечается, что эти самолеты, прошедшие более 40 лет службы в Норвегии, станут частью учебного процесса украинских пилотов. По словам норвежских вооруженных сил, передача самолетов свидетельствует о "важном шаге в постоянной поддержке Украины".
"Норвежские F-16 приземлились в Дании, знаменуя важный шаг в нашей постоянной поддержке Украины. После более 40 лет эксплуатации эти самолеты теперь будут обучать украинских военных, укрепляя нашу преданность обороне Украины", - отметили в Вооруженных силах Норвегии.видео дня
Также к сообщению прикрепили фотографии с этого события.
Истребители F-16 для Украины
Напомним, Бельгия утвердила свое решение о передаче Украине истребителей F-16 не раньше, чем в 2025 году. Решение подтвердили во время встречи министров обороны Рустема Умерова и Людивины Дедондер. Важной частью этого соглашения является обучение украинских пилотов, что дополнительно усилит военные возможности Украины.
Как ранее сообщал Главред, программа по предоставлению самолетов F-16 для Украины - долгосрочный процесс, который растянется на несколько лет. По прогнозам, Норвегия должна была передать два F-16 и инструкторов для пилотов Дании не раньше весны или даже лета.
Также первые самолеты F-16 могут прибыть в Украину до конца марта, однако перед этим необходимо завершить подготовку пилотов и технического персонала.
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