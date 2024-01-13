В Давосе официально анонсировали визит президента Зеленского

16 января Владимир Зеленский выступит со специальной речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".

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Владимир Зеленский посетит форум в Давосе / Коллаж: Главред, фото: weforum.org, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие в одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе.

Как сообщает Европейская правда, 16 января Зеленский выступит со специальной речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".

Вместе с ним в панели примут участие исполнительный директор Всемирного экономического форума Клаус Швааб и президент ВЭФ Бьорге Бренде.

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Вечером 16 января в Давосе также состоится открытие проекта фонда Пинчука Deciding Your Tomorrow с участием топ-чиновников, включая президента Польши Анджея Дуду. Не исключено участие Владимира Зеленского и в этом мероприятии.

Как сообщал Главред, ранее СМИ писали, что президент Зеленский может посетить Швейцарию и принять участие в международном форуме в Давосе.

Как пишет Tages-Anzeiger со ссылкой на источники, Зеленский намерен посетить Всемирный экономический форум в Давосе, а также столицу Швейцарии - город Берн. Визит главы государства может продлиться не менее двух дней.

Несколько человек из федеральной администрации Швейцарии отмечали, что планируемый визит Зеленского, вероятно, останется неподтвержденным до последнего момента. Поездка также будет зависеть от военной ситуации.

Напомним, премьер Великобритании Риши Сунак 12 января прибыл в Киев. В ходе визита он объявил о предоставлении Украине 2,5 млрд фунтов военной поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по безопасности. Оно касается и гарантий в случае возможного нового нападения РФ.

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