'Война - это бизнес': немецкий политик 'взорвалась' циничными заявлениями

Сторонница путинского режима заявила, что западные санкции вредят не Кремлю, а самой Германии.

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Глава немецкой ассоциации раскритиковала передачу Украине вооружения / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org

В субботу, 27 января, на первом съезде своей политической партии в Берлине немецкий политик Сара Вагенкнехт резко раскритиковала поставки Германией вооружений для защиты Украины от российской агрессии. Особенно "подруга Путина" осудила идею передачи Украине немецких крылатых ракет Taurus, которые, по ее словам, Зеленский использует для обстрела Москвы. Об этом сообщило Deutsche Welle.

Сторонница путинского режима заявила, что поставки вооружений Украине якобы только затягивают войну. Она также требует начать мирные переговоры между Киевом и Кремлем "без всяких предварительных условий".

Кроме этого, Вагенкнехт цинично назвала войну "бизнесом", в котором заинтересованы определенные люди и речь идет "о сырье, о сферах влияния и всегда о продаже вооружений". Руководительница новой немецкой партии заявила, что Германия передает оружие для победы, в которую якобы "не верят сами украинские генералы".

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"Война для тех, кто принимает решения по этому поводу - прежде всего бизнес, речь идет о сырье, о сферах влияния и всегда о продаже вооружений... Как в свое время в отношении афганского Гиндукуша говорили, что там защищается и наша свобода, так и сейчас во имя нашей свободы должны дальше страдать и умирать украинцы, а мы поставляем им вооружение для достижения победы, в которую больше не верят даже сами украинские генералы", - цинично убеждает немецкий политик.

Также Вагенкнехт выразила недовольство относительно западных санкций против России, утверждая, что они вредят не Кремлю, а самой Германии. Сторонница Путина раскритиковала канцлера Шольца за отказ покупать "экологический" российский трубопроводный газ. В то же время лидер "Альянса Сары Вагенкнехт" (BSW) не упоминает о том, что Россия прекратила поставки газа в Германию по собственной инициативе.

Стоит отметить, Сара Вагенкнехт является ветеранкой немецкой политики и известной личностью в политической жизни Германии. Она была членом марксистско-ленинской Социалистической единой партии в социалистической ГДР, а позже стала самой заметной фигурой в партии Die Linke, известной своей пророссийской позицией. В 2021 году вместе с единомышленниками она объявила о создании ассоциации "Альянс Сара Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW), которая носит ее имя.

Передача Украине дальнобойных ракет Taurus

Напомним, в Германии давят на канцлера Олафа Шольца из-за отказа передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Они бы усилили арсенал Киева и были бы полезны для ударов по российским объектам за линией фронта.

Также Бундестаг провалил голосование по передаче Украине ракет Taurus. Передачу ракет поддержали 178 депутатов, 485 проголосовали против, трое воздержались.

Как сообщал Главред, в голосовании Бундестага ситуация немного проще, считает глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев. Провал голосования связан с внутриполитическими спорами в Германии. Он прогнозирует, что за предоставление ракет проголосуют до 22 февраля.

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