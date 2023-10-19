Ракеты Taurus на 500 км для Украины: в Бундестаге "вызвали на ковер" Шольца

Главе правительства Бундестага Олафу Шольцу следовало бы прийти в парламент и объяснить, почему он блокирует поставки Украине ракет Taurus с дальностью пуска 500 километров. Решение отправить Киеву ракеты ATACMS от США уже есть. Об этом заявил глава партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц.
В ходе своего выступления в Бундестаге Мерц потребовал от Шольца объяснить в зале Бундестага, почему он, "явно вопреки решению фракций" парламентской коалиции, блокирует решение о поставках Украине Taurus.
"Вы могли бы объяснить это здесь сегодня утром", - отметил политик.видео дня
Также он добавил, что в США уже показали пример и приняли решение поставить Украине ракеты ATACMS.
Кроме того, Фридрих Мерц подчеркнул, что на следующем саммите ЕС нужно послать Путину "очень четкий сигнал": глава Кремля не дождется усталости Запада от поддержки Украины.
Дальнобойные ракеты Taurus для Украины
Шольц заморозил передачу Украине Taurus и боится конфликта с РФ, писало издание The Wall Street Journal. По данным журналистов, Шольц опасается эскалации конфликта с Москвой. В Германии также допускают, что Киеву могли бы дать ракеты Taurus с сокращенной дальностью.
Ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, именно поэтому Шольц, который опасается эскалации конфронтации с Россией, блокирует их поставки Украине, считают журналисты Politico. Как полагает эксперт по ракетам из Университета Осло Фабиана Хоффмана, Taurus значительно сильнее тех же Storm Shadow, которые ранее передали Киеву Британия и Франция.
55% немцев поддерживают план Шольца не давать ВСУ ракеты Taurus, показал опрос института YouGov по заказу немецкого агентства DPA. Сторонников передачи Киеву ракет – 26% респондентов.
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