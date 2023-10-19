Ракеты Taurus на 500 км для Украины: в Бундестаге "вызвали на ковер" Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц блокирует решение о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus вопреки воле фракций Бундестага, сказал Фридрих Мерц.

https://glavred.info/world/rakety-taurus-na-500-km-dlya-ukrainy-v-bundestage-vyzvali-na-kover-sholca-10509679.html Ссылка скопирована

В Бундестаге резко раскритиковали Шольца из-за позиции по Taurus для Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, из открытых источников

Главе правительства Бундестага Олафу Шольцу следовало бы прийти в парламент и объяснить, почему он блокирует поставки Украине ракет Taurus с дальностью пуска 500 километров. Решение отправить Киеву ракеты ATACMS от США уже есть. Об этом заявил глава партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц.

В ходе своего выступления в Бундестаге Мерц потребовал от Шольца объяснить в зале Бундестага, почему он, "явно вопреки решению фракций" парламентской коалиции, блокирует решение о поставках Украине Taurus.

"Вы могли бы объяснить это здесь сегодня утром", - отметил политик. видео дня

Также он добавил, что в США уже показали пример и приняли решение поставить Украине ракеты ATACMS.

Кроме того, Фридрих Мерц подчеркнул, что на следующем саммите ЕС нужно послать Путину "очень четкий сигнал": глава Кремля не дождется усталости Запада от поддержки Украины.

Дальнобойные ракеты Taurus для Украины

Шольц заморозил передачу Украине Taurus и боится конфликта с РФ, писало издание The Wall Street Journal. По данным журналистов, Шольц опасается эскалации конфликта с Москвой. В Германии также допускают, что Киеву могли бы дать ракеты Taurus с сокращенной дальностью.

Ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, именно поэтому Шольц, который опасается эскалации конфронтации с Россией, блокирует их поставки Украине, считают журналисты Politico. Как полагает эксперт по ракетам из Университета Осло Фабиана Хоффмана, Taurus значительно сильнее тех же Storm Shadow, которые ранее передали Киеву Британия и Франция.

55% немцев поддерживают план Шольца не давать ВСУ ракеты Taurus, показал опрос института YouGov по заказу немецкого агентства DPA. Сторонников передачи Киеву ракет – 26% респондентов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.