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Бои на границе с Харьковщиной: россияне выбрали 3 направления для наступления

Юрий Берендий
27 января 2024, 18:55
По словам Сергея Гайдая, россияне сконцентрировались на 3 основных направлениях для наступления на теоритории Луганской области.
Бои на границе с Харьковщиной: россияне выбрали 3 направления для наступления
Россияне выбрали 3 направления для наступления на Луганщине / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Российские войска увеличивают свою активность на фронте, в частности в Луганской области, где они используют свое численное преимущество. Такой подход может привести к значительным потерям среди российских оккупантов. Об этом рассказал бывший председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире 24 канала отметив, что российские оккупанты не меняют свою тактику, а просто пытаются победить за счет численного превосходства.

На Купянско-Лиманском плацдарме оккупанты за последнюю неделю усилили свои действия, пытаясь продолжить продвижение вперед. Для этого они привлекают дополнительные резервы. Однако ситуация сложная не только на этом направлении.

"На Луганщине есть три тяжелых направления. Сватово - Купянск, Кременная - Серебрянское лесничество и возле Лисичанска знаменитая Белогоровка. На всех трех направлениях оккупанты пытаются вести мощные наступательные действия, "обрабатывают" позиции наших бойцов авиабомбами",- рассказал Сергей Гайдай.

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Он добавил, что российские войска постоянно используют артиллерию и FPV-дроны для атак. В то же время, оккупанты несут значительные потери как в военной технике, так и среди военнослужащих. Большая часть российских сил осталась в районе между Кременной и Лиманом.

"Там больше проводили "мясные штурмы", потому что они пытались брать количеством, а не тактикой или военной хитростью. Ломились большим количеством всего, что было. Там они и остались", - подчеркнул Гайдай.

Он отметил, что также зафиксирована активизация врага в населенных пунктах Невское и Макеевка Луганской области.

"В то же время, тяжелые бои продолжаются на границе с Харьковской областью в районе села Стельмаховка", - резюмировал Сергей Гайдай.

Наступление россиян на востоке Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо заявил, что на сегодняшний день нет угрозы нового наступления российских оккупантов на Харьков. По его словам, активно возводятся укрепления на границе.

Оккупанты не прекращают попыток окружения Авдеевки, осуществляя трехстороннее наступление на город и пытаясь проникнуть в тыл Сил обороны Украины через подземные инженерные тоннели. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ 110 ОМБр Сергей Волков.

Россия может осуществить атаку в приграничных районах Белгородской и Харьковской областей в ближайшие недели. Атака на Харьковскую область будет направлена на отвлечение украинских войск от Купянского направления. Об этом сообщил глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо.

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