"Махровый кандидат": в ОП назвали, кто стоит за "оппозиционным" соперником Путина

Говорить о том, что в РФ есть некий избирательный процесс – это нонсенс, считает Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк пояснил, кто стоит за Борисом Надеждиным / Коллаж: Главред, Фото: Facebook М.Подоляка, nadezhdin2024.ru

В РФ не существует никакого избирательного процесса, а также так называемых оппозиционных кандидатов, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Надеждин – это не оппозиционный кандидат. Это максимально "махровый", кириенковский кандидат (первый заместитель руководителя администрации Владимира Путина Сергей Кириенко – ред.)", - подчеркнул он в интервью Каналу 24.

Представитель ОП напомнил о том, что в политической элите России звучат призывы к тому, что Украине не нужно отдавать оккупированные территории, а можно там провести некий "референдум", что является нонсенсом.

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По его словам, Надеждин всегда был ориентирован на двух максимально маргинальных лиц. Это Сергей Кириенко и Сергей Миронов (председатель партии "Справедливая Россия" – ред.).

"Поэтому говорить о том, что есть некий избирательный процесс – это нонсенс. Говорить о том, что есть какие-то демократические кандидаты – нонсенс. Не имеет смысла говорить о Надеждине, потому что все равно будет переназначение "царя" в демократическую составляющую, которой на самом деле не существует. Так что давайте на эту иллюзию никак не реагировать", - добавил Подоляк.

Ранее сообщалось о том, что "оппозиционный" кандидат в РФ зашкварился позорным заявлением. Борис Надеждин говорит о том, что война перешла в фазу, когда невозможна решительная победа ни одной из сторон.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Явлинский был в списке подписантов письма против агрессии РФ в отношении Украины. Также в тексте говорится, что война не только не соответствует интересам России, но и несет угрозу ее существованию.

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