"Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает": российская элита против войны с Украиной

Россияне стали на поддержку Украины / УНИАН

Российская интеллигенция начала сбор подписей против агрессии РФ в отношении Украины.

В заявление "сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве", которое была опубликовано в воскресенье на сайте "Эха Москвы" говорится о том, что война не нужна.

"Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны – аморальна, безответственна и преступна, и не может вестись от имени народов России", - сказано в сообщении.

Также в тексте говорится, что война не только не соответствует интересам России, но и несет угрозу ее существованию.

"Безумные действия политического руководства страны, толкающие нас к этой черте, неизбежно ведут к формированию в России массового антивоенного движения. Каждый из нас естественным образом становится его частью. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить, а если это потребуется, то и остановить войну", - сказано в заявлении.

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Подписанты считают, что россияне становятся заложниками "криминального авантюризма", в который превращается внешнеполитическая линия России и живут в неопределенности по поводу того, начнется ли большая война.

Также отмечается, что в стране наблюдается резкий рост цен и существенно падает национальная валюта.

При этом, по их словам, самихграждан никто не спрашивает, так как общественная дискуссия в стране отсутствует, а на государственном телевидении представлена только одна точка зрения.

"Мы, ответственные граждане России и патриоты своей страны, обращаемся к политическому руководству России, и бросаем открытый и публичный вызов Партии Войны, которая сформировалась внутри власти", – утверждают:

музыкант Андрей Макаревич,

актриса Лия Ахеджакова,

писатель Виктор Шендерович,

правозащитники Лев Пономарев, Светлана Ганнушкина, Зоя Светова,

режиссеры Гарри Бардин, Владимир Мирзоев,

политики Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, Борис Вишневский и другие.

Напомним, скандальная преподавательница Евгения Бильченко, которая ранее работала в киевском университете Драгоманова, вышла замуж в Санкт-Петербурге за русского поэта. В новости о свадьбе она заявила, что "умрет за русский мир".

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