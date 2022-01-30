"Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает": российская элита против войны с Украиной

Данную идею считают аморальной.
Российская интеллигенция начала сбор подписей против агрессии РФ в отношении Украины.
В заявление "сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве", которое была опубликовано в воскресенье на сайте "Эха Москвы" говорится о том, что война не нужна.
"Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны – аморальна, безответственна и преступна, и не может вестись от имени народов России", - сказано в сообщении.
Также в тексте говорится, что война не только не соответствует интересам России, но и несет угрозу ее существованию.
"Безумные действия политического руководства страны, толкающие нас к этой черте, неизбежно ведут к формированию в России массового антивоенного движения. Каждый из нас естественным образом становится его частью. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить, а если это потребуется, то и остановить войну", - сказано в заявлении.
Подписанты считают, что россияне становятся заложниками "криминального авантюризма", в который превращается внешнеполитическая линия России и живут в неопределенности по поводу того, начнется ли большая война.
Также отмечается, что в стране наблюдается резкий рост цен и существенно падает национальная валюта.
При этом, по их словам, самихграждан никто не спрашивает, так как общественная дискуссия в стране отсутствует, а на государственном телевидении представлена только одна точка зрения.
"Мы, ответственные граждане России и патриоты своей страны, обращаемся к политическому руководству России, и бросаем открытый и публичный вызов Партии Войны, которая сформировалась внутри власти", – утверждают:
- музыкант Андрей Макаревич,
- актриса Лия Ахеджакова,
- писатель Виктор Шендерович,
- правозащитники Лев Пономарев, Светлана Ганнушкина, Зоя Светова,
- режиссеры Гарри Бардин, Владимир Мирзоев,
- политики Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, Борис Вишневский и другие.
Напомним, скандальная преподавательница Евгения Бильченко, которая ранее работала в киевском университете Драгоманова, вышла замуж в Санкт-Петербурге за русского поэта. В новости о свадьбе она заявила, что "умрет за русский мир".
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