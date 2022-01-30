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Преподавательница Бильченко вышла замуж в России и заявила о готовности "умереть за русский мир"

30 января 2022, 19:22

Она вышла замуж за поэта.

Бильченко вышла замуж / Соцсети

Скандально известная киевская преподавательница киевского университета имени Драгоманова Евгения Бильченко заявила о готовности "умереть за русский мир". Об этом она заявила во время хвастовства своей свадьбой в Санкт-Петербурге.

Судя по фото на странице педагога в Facebook, накануне она вышла замуж за поэта Аркадия Веселова.

"У меня есть любимый эпизод. Один из последних наших. Мы признались друг другу, что готовы умереть за русский мир. Прямо на улице. Никогда об этом не писала и сейчас в подробностях не намерена", - написала Бильченко.

На фото пара предстала с двумя паспортами - украинским (своим) и российским (мужа).

Также стало известно, что Бильченко собирается получить гражданство РФ.

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"Я получила сертификат по русскому языку, законодательству и истории России с круглыми пятерками, но я знаю, за что. Я готовилась очень сильно, хотела знать русскую историю назубок, лучше всех. И право - тоже. У меня - тридцать страниц рукописей, хоть курс открывай, да некому читать", - добавила она.

Кроме того, Бильченко сравнила себя с украинской телеведущей Снежаной Егоровой, которая недавно шокировала скандальными заявлениями о поддержке президента РФ Владимира Путина.

"Я не Снежана Егорова, я другой. И не говорите мне, что этот мир - Воображаемое, идеология... Это, пипец, какое Реальное. Символическое и Реальное. Как любовь, космическая и поэтическая. Бестолковая. Всякая", - пишет Бильченко.

Читайте также"Россия не прощает своих детей": преподавательница университета Драгоманова плачет по УкраинеНапомним, скандал с Евгенией Бильченко возник в начале 2021 года из-за ее высказывания о переходе сферы обслуживания в Украине на государственный язык. Бильченко назвала его "маразмом", а Украину очертила "лимфоузлом на теле американской колонии".

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