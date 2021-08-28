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Одиозная профессорша пожаловалась на "русский мир" и хочет вернуться в вуз

28 августа 2021, 20:30

Она грозится вернуться в университет Драгоманова, ведь по словам профессорши, ее так и не уволили и трудовая книжка находится еще в вузе.

Одиозная писательница пожаловалась на жизнь

Одиозная украинская писательница Евгения Евгения Бильченко, которую выгнали из университета Драгоманова за пророссийские взгляды, пожаловалась, что оказалась не нужной своим соратникам по "русскому миру".

Скандальная профессорша жалуется в Facebook, что осталась без работы и ее никто не "подобрал" – ни Россия, ни "хотя бы ОПЗЖ".

Она пожаловалась, что совершила "прыжок с профессора кафедры до маргинала-фрилансера без будущего, полностью нерукопожатного".

Она призналась, что ждала, пока ее кто-то "подберет", но в ОПЗЖ отказались принимать профессора на должность журналиста, а в России она также оказалась не нужной.

"Матушку мою тоже во мне что-то смущает", — написала Бильченко о РФ.

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Теперь профессору приходится выживать, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Она занимается литературными подработками. Бильченко жалуется, что сейчас ей приходится "круглосуточно фрилансить" – она потеряла все свободное время, имя ученого и реализацию как писателя.

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В то же время она грозится вернуться в университет Драгоманова, ведь по словам профессорши, ее так и не уволили и трудовая книжка находится еще в вузе.

"По закону мне должны предложить три места. И, да, смешно, но меня они так и не уволили. Вместо этого ушли с работы некоторые ярые сторонники травли. Теперь – время гамбита", – написала Бильченко.

Судя по словам Бильченко, она может "назло" вернуться в университет.

Ранее Главред писал о том, что преподавателя Евгению Бильченко, которая несколько месяцев назад призналась, что поддерживает агрессию России и называет Украину "американской колонией", наконец уволили из университета Драгоманова, где она работала последние годы.

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