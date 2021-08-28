Одиозная профессорша пожаловалась на "русский мир" и хочет вернуться в вуз

Она грозится вернуться в университет Драгоманова, ведь по словам профессорши, ее так и не уволили и трудовая книжка находится еще в вузе.
Одиозная украинская писательница Евгения Евгения Бильченко, которую выгнали из университета Драгоманова за пророссийские взгляды, пожаловалась, что оказалась не нужной своим соратникам по "русскому миру".
Скандальная профессорша жалуется в Facebook, что осталась без работы и ее никто не "подобрал" – ни Россия, ни "хотя бы ОПЗЖ".
Она пожаловалась, что совершила "прыжок с профессора кафедры до маргинала-фрилансера без будущего, полностью нерукопожатного".
Она призналась, что ждала, пока ее кто-то "подберет", но в ОПЗЖ отказались принимать профессора на должность журналиста, а в России она также оказалась не нужной.
"Матушку мою тоже во мне что-то смущает", — написала Бильченко о РФ.
Теперь профессору приходится выживать, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Она занимается литературными подработками. Бильченко жалуется, что сейчас ей приходится "круглосуточно фрилансить" – она потеряла все свободное время, имя ученого и реализацию как писателя.
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В то же время она грозится вернуться в университет Драгоманова, ведь по словам профессорши, ее так и не уволили и трудовая книжка находится еще в вузе.
"По закону мне должны предложить три места. И, да, смешно, но меня они так и не уволили. Вместо этого ушли с работы некоторые ярые сторонники травли. Теперь – время гамбита", – написала Бильченко.
Судя по словам Бильченко, она может "назло" вернуться в университет.
Ранее Главред писал о том, что преподавателя Евгению Бильченко, которая несколько месяцев назад призналась, что поддерживает агрессию России и называет Украину "американской колонией", наконец уволили из университета Драгоманова, где она работала последние годы.