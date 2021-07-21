Называла языковой закон "фашистским": из Драгоманова уволили скандальную профессоршу Бильченко

В январе Бильченко попала в громкий языковой скандал / Вести

Преподавателя Евгению Бильченко, которая несколько месяцев назад призналась, что поддерживает агрессию России и называет Украину "американской колонией", наконец уволили из университета Драгоманова, где она работала последние годы.

На своей фейсбук странице она рассказала, что руководство учебного заведения пошло на ликвидацию целой кафедры, чтобы ее потом уволили с занимаемой должности. При этом ей предложили "любую другую вакантную должность". Сама же женщина утверждает, что ее уволили.

Бильченко утверждает, что с тех пор, как ее отстранили от преподавания, в вузе "не смогли ничего доказать: ни профнепригодность, ни аморальный проступок". Она также отметила, что ни о чем не жалеет, и добавила, что около трети своих научных конференций и статей она осуществила совместно с российскими коллегами.

"Я была счастлива, спасибо, когда мы собирались от Луцка до Москвы, от Дрогобыча до Петербурга. Мне бы хотелось, чтобы мир знал, как в Украине обращаются с политическими инакомыслящими", ㅡ указала Бильченко.

По словам профессорши, за время отстранения от педагогической работы она "занялась научной деятельностью так плотно, что это видно по моему рейтингу". Кроме того, она отметила, что занимает "не просто первое место, а первое место с немыслимым отрывом" в рейтинге преподавателей своей кафедры.

Что известно о скандальном преподавателе Бильченко:

В январе профессорша НПУ имени Драгоманова Евгения Бильченко спровоцировала скандал в Сети, назвав закон об украинском языке "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии".

Кроме того, Бильченко в 2018 году выступала на канале террористов самопровозглашённой "ДНР". Ее представили как "активистку Майдана", которая изменила свои взгляды, узнав "правду" о событиях на Донбассе.

Позже она обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, заявив, что ей морально и физически угрожают, и в университете "намерены уволить ее на основании политических взглядов".

1 февраля преподавателя отстранили от занятий, поэтому последние месяцы она не преподавала в вузе.

Ранее в Сети разгорелся скандал из-за высказываний заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права Одесской юридической академии Сергея Шубина. Он утверждает, что Украину ждет распад, называет украинский язык "блевотой", не считает боевиков "ЛДНР" террористами и читает в социальных сетях паблики о Путине, Шарие и "русском мире".