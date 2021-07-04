"Украинский язык – блевота": в Николаеве преподаватель уважает Путина, "ЛДНР" и ждет распада Украины

Сергей Шубин является заведующим кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права Одесской юридической академии.
Николаевский преподаватель, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права, профессор Сергей Шубин попал в скандал из-за негативных публикаций и заявлений об Украине, украинском языке и культуре. Он утверждает, что Украину ждет распад, называет украинский язык "блевотой", не считает боевиков "ЛДНР" террористами и читает в социальных сетях паблики о Путине, Шарие и "русском мире". Об этом рассказал одесский активист Сергей Стерненко.
В своем видеоблоге на YouTube он заявил о том, что Шубин, несмотря на антиукраинские взгляды, продолжает работу со студентами. На аватарке в Facebook у него написано, что "русский язык – его родной", а на странице множество публикаций о российской культуре.
На видео Стерненко утверждает, что Шубин на своей странице в социальной сети называл украинский язык "блевотой", считает, что государственный язык навязывается насильно и вызывает отторжение.
При этом на странице Шубина в социальной сети Facebook множество подписок на паблики с партией Шария, Россией, "русским миром", российской культурой и президентом РФ Владимиром Путиным.
Кроме того, в ходе одного из споров со студентами Шубин рассказывал студентам, что "ЛДНР" в мире не признаны террористами.
"Студентов обучают откровенные любители войны против Украины, и их не гонят с работы даже после громких скандалов", - отметил Стерненко.
Помимо этого, в своем блоге Стерненко также напомнил и о других преподавателях. В частности, о сотруднике ОНУ имени Мечникова Денисе Ситникове, который ездитна отдых в оккупированные Абхазию и Крым, а также публично называет полуостров территорией РФ. Кроме того, он вспомнил и о Евгении Бильченко из университета Драгоманова.Читайте также"Ватник ватника": украинские боксеры оскандалились из-за подарка Басте
При этом Стерненко напомнил и о предыдущем скандале с Шубиным. Во время одной из лекций преподаватель рассказывал студентам, что Украину ожидает распад, а первыми отделятся регионы запада страны. Шубин считает, что запрещенная в Украине георгиевская лента символизирует героизм, тогда как в нашей стране ее "неправильно" воспринимают.
Указывается, что Шубин также говорил, что "ЛДНР" не осуществляли терактов на территории Украины.
Оскорбительные заявления в адрес Украины
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