УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оскорбившая украинцев харьковчанка ответила хейтерам, но снова оконфузилась

21 мая 2021, 16:44
Прослушать новость
Остановить

Евгения Бабакова допустила ошибку, принося извинения за свои оскорбления.

Скандальная харьковчанка ответила хейтерам
Евгения Бабакова / instagram.com/animaaa7

Получил продолжение скандал в Харькове, где девушка заявила о том, что участники парада вышиванок "занимаются ху*ней" и наверняка мало зарабатывают.

Оказалось, что скандальное заявление сделала 26-летняя жительница Харьковской области по имени Евгения, сообщает Telegram-канал Український Націоналіст.

Выяснилось, что девушка не закончила вуз, а на жизнь зарабатывает, торгуя кроссовками.

Подчеркивается, что скандальная недоучка не смогла окончить факультет международных отношений университета имени Каразина.

Девушка сейчас работает СММ-менеджером и продает кроссовки через Сеть. В Getcontact она подписана как "Женя отдых", "Женя массаж", "Женя хостес" и т.п.

Вместе с тем после резонанса, вызванного ее заявлением, она уже успела извиниться. Однако при этом снова оконфузилась, допустив ошибку в слове "вышиванка".

"Может, мои высказывания были резки, в силу спонтанности ситуации, но они не были направлены на то, чтобы обидеть кого-то. Я извиняюсь перед теми, кого это задело", - написала девушка на своей странице в соцсети.

Добавим, что ссылка на ее страницу в Instagram уже недоступна.

Скандал из-за вышиванки президента Зеленского:

  • 20 мая Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Instagram фото с женой Еленой в национальных одеждах и поздравил украинцев с Днем вышиванки.
  • В ответ некоторые пользователи Сети раскритиковали вышиванки, отметив, что это якобы "русская косоворотка".
  • Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что гневная реакция украинцев является немотивированной. По его словам, одежду разработал дизайнер Артем Климчук и вышиванки были созданы на основе украинских традиций кроя.
  • Это не первый скандал с вышиванками президента и его супруги. В прошлом году праздничные фото Владимира и Елена Зеленских также стали поводом для скандала в соцсетях.
  • Тогда президентская чета опубликовала снимок в национальных костюмах, созданных украинским брендом ETNODIM. Когда сама компания похвасталась этим фактом, то в ответ получила волну негатива от интернет-пользователей.

новости Харькова парад вышиванки
Сейчас вы просматриваете новость «Оскорбившая украинцев харьковчанка ответила хейтерам, но снова оконфузилась». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Катя Осадчая показала коллекцию своих самых модных вышиванокКатя Осадчая показала коллекцию своих самых модных вышиванок Тина Кароль с сыном трогательно поддержали Go-A на ЕвровиденииТина Кароль с сыном трогательно поддержали Go-A на Евровидении Сможет ли Украина прикрыться от России "Железным куполом"Сможет ли Украина прикрыться от России "Железным куполом" О Евровидении-2021 и не только: чат с продюсером Денисом ПутинцевымО Евровидении-2021 и не только: чат с продюсером Денисом Путинцевым Инфекционист предупредила украинцев о новой эпидемииИнфекционист предупредила украинцев о новой эпидемии

Последние новости

17:25
Лидер ХАМАС схвачен на территории Палестины
17:24
Дело Медведчука: апелляционный суд решил судьбу нардепа Видео
17:22
Гороскоп на завтра 22 мая 2021 года всех знаков Зодиака: кто встретит своего человека Видео
17:21
Под Одессой женщина-логопед и ее муж-педофил развращали детей Видео
17:11
Круче Роналду: полузащитник сборной Украины стал игроком месяца в Италии Видео
Реклама
17:09
Бывший Славы Каминской признался, будет давать деньги детям, или нет
17:05
Распродажа в Steam: Cyberpunk 2077, "Ведьмак 3" и многое другое Видео
16:53
Звезда Слуги народа публично показала трусики в соблазнительной позе
16:50
Трагедия под Таганрогом: погибли 10 рабочих, названа причина Видео
16:44
Оскорбившая украинцев харьковчанка ответила хейтерам, но снова оконфузилась Видео
16:28
Суд в Канаде назвал терактом крушение самолета МАУ: в Иране сделали ответное заявление Видео
16:18
Михаил Поплавский: "Тримаймо разом українську хвилю!" актуально
16:07
Выпущен первый в мире геймерский браузер для смартфонов: зачем он нужен Видео
15:58
Жестокое "воспитание" кулаками: в Одессе патрульный сломал нос подростку
15:30
Названы самые продаваемые смартфоны начала 2021-го
15:24
Стало известно о планах Украины по отказу от электричества из России и Беларуси Видео
15:23
"Не стоит выеденного лица": решивший блеснуть интеллектом Кива сел в лужу Видео
15:22
Экологи и киевляне написали экологическую стратегию для столицы
15:18
Каменских раскрыла подробности съемок эротичных танцев в клипе Красное вино Видео
14:56
В ОП пообещали помочь регионам подготовиться к зиме в новых рыночных условиях по газу
Реклама
14:54
Похищение судьи Чауса: Кулеба объяснил противостояние Киева и Москвы в Молдове Видео
14:39
Ремастер культовой Samorost стал бесплатным на всех платформах Видео
14:30
Дмитрий Комаров удивил необычным открытием в украинской природе в новом тревел-шоу
14:15
Как не остаться без денег и удачи в праздник Иоанна Богослова: приметы и запреты
14:10
Россия готова дружить с Западом, но при одном условии – Лавров Видео
14:06
Тина Кароль заинтриговала признанием о будущих детях
13:56
Конец "эпохи Медведчука": кум Путина ответил на громкое заявление Зеленского Видео
13:45
Гибель Ил-76 в Луганске: в Верховном суде оправдали генерала Назарова Видео
13:30
Огненное ДТП на Харьковщине: авто разорвало пополам, есть пострадавшие Видео
13:30
OPPO готовит Reno6 c плоскими гранями в стиле последних Айфонов Видео
13:14
Леди Гага забеременела после изнасилования на работе
12:49
Украинцам пообещали тепло до +26°, но предупредили о ливнях с грозами Видео
12:34
Постапокалиптический шутер Pioner в духе "Сталкера" получил дебютный трейлер Видео
12:22
Появилась дата выхода нового сезона Одруження наосліп 2021
12:21
Рада официально призвала США нанести удар по СП-2 и сделала предупреждение Вашингтону Видео
11:50
Евровидение 2021 - список всех финалистов и порядок выступления Видео
11:46
Укравтодор договорился о "большой стройке" автобана из Львовщины до Закарпатья
11:34
СМИ узнали, какое условие поставил Блинкен Украине во время своего визита Видео
11:32
В Харькове "эксперт по истории" назвала украинцев "быдлом" из-за марша в День вышиванки Видео
11:32
У Лаврова направили ноту протеста МИД Украины и выдвинули обвинение Видео
Реклама
11:13
"Большая стройка" стала лидером по количеству положительных оценок - опрос
11:03
Непогода в Украине: удар молнии чуть не убил двух женщин и едва не сжег дом Видео
10:43
Непризнание аннексии РФ: в Крыму закатили истерику после жесткого решения США Видео
10:30
Дмитрий Комаров покажет уникальное племя-потомков воинов Александра Македонского
10:18
В МИД оценили шансы на сделку Байдена и Путина по Украине Видео
10:04
В первый день на должности главы Минздрава Ляшко дал амбициозное обещание Видео
10:02
"Агро Газ Трейдинг" заявила о фабрикации против нее дела и давлении на директора
09:39
Экс-посол США оценил потенциал встречи Зеленского и Путина Видео
09:38
У Зеленского раскрыли детали плана Украины по Донбассу и назвали требование России
09:20
Гордон и Милованов сцепились в прямом эфире после слов о "дебиле" Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять