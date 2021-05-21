Оскорбившая украинцев харьковчанка ответила хейтерам, но снова оконфузилась

Евгения Бабакова допустила ошибку, принося извинения за свои оскорбления.
Получил продолжение скандал в Харькове, где девушка заявила о том, что участники парада вышиванок "занимаются ху*ней" и наверняка мало зарабатывают.
Оказалось, что скандальное заявление сделала 26-летняя жительница Харьковской области по имени Евгения, сообщает Telegram-канал Український Націоналіст.
Выяснилось, что девушка не закончила вуз, а на жизнь зарабатывает, торгуя кроссовками.
Подчеркивается, что скандальная недоучка не смогла окончить факультет международных отношений университета имени Каразина.
Девушка сейчас работает СММ-менеджером и продает кроссовки через Сеть. В Getcontact она подписана как "Женя отдых", "Женя массаж", "Женя хостес" и т.п.
Вместе с тем после резонанса, вызванного ее заявлением, она уже успела извиниться. Однако при этом снова оконфузилась, допустив ошибку в слове "вышиванка".
"Может, мои высказывания были резки, в силу спонтанности ситуации, но они не были направлены на то, чтобы обидеть кого-то. Я извиняюсь перед теми, кого это задело", - написала девушка на своей странице в соцсети.
Добавим, что ссылка на ее страницу в Instagram уже недоступна.
Скандал из-за вышиванки президента Зеленского:
- 20 мая Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Instagram фото с женой Еленой в национальных одеждах и поздравил украинцев с Днем вышиванки.
- В ответ некоторые пользователи Сети раскритиковали вышиванки, отметив, что это якобы "русская косоворотка".
- Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что гневная реакция украинцев является немотивированной. По его словам, одежду разработал дизайнер Артем Климчук и вышиванки были созданы на основе украинских традиций кроя.
- Это не первый скандал с вышиванками президента и его супруги. В прошлом году праздничные фото Владимира и Елена Зеленских также стали поводом для скандала в соцсетях.
- Тогда президентская чета опубликовала снимок в национальных костюмах, созданных украинским брендом ETNODIM. Когда сама компания похвасталась этим фактом, то в ответ получила волну негатива от интернет-пользователей.