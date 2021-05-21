Оскорбившая украинцев харьковчанка ответила хейтерам, но снова оконфузилась

Евгения Бабакова / instagram.com/animaaa7

Получил продолжение скандал в Харькове, где девушка заявила о том, что участники парада вышиванок "занимаются ху*ней" и наверняка мало зарабатывают.

Оказалось, что скандальное заявление сделала 26-летняя жительница Харьковской области по имени Евгения, сообщает Telegram-канал Український Націоналіст.

Выяснилось, что девушка не закончила вуз, а на жизнь зарабатывает, торгуя кроссовками.

Подчеркивается, что скандальная недоучка не смогла окончить факультет международных отношений университета имени Каразина.

Девушка сейчас работает СММ-менеджером и продает кроссовки через Сеть. В Getcontact она подписана как "Женя отдых", "Женя массаж", "Женя хостес" и т.п.

Вместе с тем после резонанса, вызванного ее заявлением, она уже успела извиниться. Однако при этом снова оконфузилась, допустив ошибку в слове "вышиванка".

"Может, мои высказывания были резки, в силу спонтанности ситуации, но они не были направлены на то, чтобы обидеть кого-то. Я извиняюсь перед теми, кого это задело", - написала девушка на своей странице в соцсети.

Добавим, что ссылка на ее страницу в Instagram уже недоступна.

Скандал из-за вышиванки президента Зеленского: