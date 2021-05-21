В Харькове "эксперт по истории" назвала украинцев "быдлом" из-за марша в День вышиванки

Новый скандал разразился в Харькове на марше вышиванок / скриншот

20 мая Украина отмечала День вышиванки. В Харькове по случаю праздника прошел марш, который не обошелся без скандальной истории. В Сеть попало видео, на котором девушка, считающая себя "экспертом в истории Украины", назвала участников мероприятия "быдлом", а лозунг "Слава Украине! – Героям слава!" - "нацистским".

Девушку попросили высказать свои впечатления о марше. Вот что она сказала:

"Это отвратительно. Я очень хорошо знаю историю этой страны и я знаю, что слоган "Слава Украине! – Героям слава!" - это нацистский слоган".

Украинцев, которые в вышиванках и с флагами вышли на парад, она также жестко раскритиковала. Мол, нужно "идти работать и развиваться, читать книги, а не заниматься х**ней".

Кроме того, она согласилась с утверждением интервьюера, что это "парад быдло".

"Это действительно необразованные люди, которым нечего делать", - резюмировала женщина.

Слава Украине! Героям слава! Изначально приветствие с ответом использовалось украинскими националистами. Теперь же в массовом сознании прочно ассоциируется с революцией достоинства и Оранжевой революцией, с Евромайданом и войной на Донбассе. С 2018 года является официальным приветствием в украинской армии и полиции. Первая часть приветствия "Слава Украине" активно использовалась во времена Украинской народной республики. Вариант "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" был принят в качестве организационного пароля-приветствия среди членов ОУН и УПА в начале Второй мировой войны. Продолжение фразы, которое звучит как: "Слава нации! Смерть врагам!" и "Украина превыше всего!" использовала Украинская националистическая самооборона (УНСО) - силовое подразделение партии УНА. Ранее советская, а теперь российская пропаганда изображает борцов за независимость Украины и все, что связано с ОУН или УПА, как пособничество нацизму.

Скандал из-за вышиванки президента Зеленского и первой леди: