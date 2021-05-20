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У Зеленского сделали заявление из-за скандала с вышиванкой

20 мая 2021, 20:43
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Как оказалось, за основу был взят национальный костюм днепропетровского региона.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский
Елена Зеленская и Владимир Зеленский / instagram.com/olenazelenska_official/

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что гневная реакция украинцев вокруг скандала с вышиванками президента и первой леди Украины является немотивированной.

По его словам, одежду разработал дизайнер Артем Климчук и вышиванки были созданы на основе украинских традиций кроя.

"Украинская культура гораздо богаче, чем зашоренные и воспитанные еще по советским лекалам представления о ней. Украинская вышиванка – это не один какой-то образ, не один узор, не одна модель. Бывают техники вышивки, варианты кроя. Это разные региональные особенности и современные их интерпретации", – пояснил советник главы ОП.

Отметим, сам дизайнер Климчук добавил, что за основу был взят национальный костюм днепропетровского региона.

"Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом. Он был очень популярен в XIX веке, но потерял свою актуальность после всего того, что с нашей страной сделал Советский Союз. Также мы использовали традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы. Мы стилизовали немного узоры, вышили их крестиком и ретязем, переосмыслили дизайн и осовременили вышиванку, хотя она создана по мотивам исторических рубашек, которые хранятся в музеях", – подчеркнул дизайнер.

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Отметим, Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Instagram фото с женой Еленой в национальных одеждах и поздравил украинцев с Днем вышиванки.

В ответ некоторые пользователи сети раскритиковали вышиванки, отметив, что это якобы "русская косоворотка".

Как ранее писал Главред:

  • Это не первый скандал с вышивками. В прошлом году праздничные фото Владимира и Елена Зеленских обнародованы по случаю Дня вышиванки также стали поводом для скандала в соцсетях.
  • Тогда президентская чета выложила свой снимок в национальных костюмах, созданном украинским брендом ETNODIM. Когда сама компания похвасталась этим фактом, то в ответ получила волну негатива от интернет-пользователей.

Владимир Зеленский День вышиванки Михаил Подоляк Офис президента
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