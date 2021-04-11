Елена Зеленская удивила новым имиджем на встрече с Эрдоганом

Елена Зеленская показала новый имидж / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл 10 апреля с рабочим визитом в Турцию.

Зеленская встретилась со своей коллегой — первой леди Турции — Эмине Эрдоган.

"Этот замечательный день промелькнул как одно мгновение. Спасибо господину и госпоже Эрдоган за еще один теплый и радушный прием. До новых встреч!", - написала после встречи Елена і опубликовала на своей странице в Facebook фото.

Первая леди Украины продемонстрировала элегантный образ total black и обновленный имидж.

На ней было обтягивающее платье длины миди. Талию она подчеркнула тонким черным ремешком. На плечи первая леди накинула классический жакет. Наряд она скомбинировала с черными остроносыми туфлями на шпильках.

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Также Елена Зеленская продемонстрировала свой обновленный образ, сменив прическу. Макияж первая леди сделала с акцентом на глаза.

Образы Елены Зеленской - о чем ранее сообщал Главред: