Первая леди Украины появилась на публике в элегантном образе

Елена Зеленская посетила мероприятие, связанное с проектом Своя, и очаровала украинцев своим белоснежным нарядом.
Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике в стильном белоснежном костюме. Супруга президента посетила мероприятие, связанное с проектомСвоя.
Зеленская выбрала белый классический костюм с удлиненным пиджаком и такого же цвета блузку. Из кармана наряда выглядывал небольшой черно-белый платок. Первая леди дополнила образ черной обувью на каблуке. Фото опубликовано на странице в Instagram.
При этом волосы Елена Зеленская распустила, на лице – незаметный дневной макияж.
Пользователей соцсети восхитил элегантный образ Зеленской. Они отметили, что выглядит первая леди потрясающе.
Отметим, проект Своя призван поспособствовать преодолению негативных гендерных стереотипов и межэтнических предубеждений среди украинцев.
"Музой проекта стала 13-летняя Селе Гайдар - школьница, украинка с африканскими корнями. С первым непониманием со стороны общества она столкнулась при переходе в новую школу. Но нашла в себе силы и мужество не только с пониманием относиться к различным, не всегда приятным реакциям людей, но и вдохновить женщин объединиться вокруг идеи освещения культурного многообразия и толерантности в обществе", - написала Зеленская.
Напомним, ранее первая леди Украины опубликовала в Instagram фото со встречи с женой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньяху. Новый нежный образ супруги президента очаровал украинцев.