Первая леди Украины появилась на публике в элегантном образе

Елена Зеленская / Фото instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике в стильном белоснежном костюме. Супруга президента посетила мероприятие, связанное с проектомСвоя.

Зеленская выбрала белый классический костюм с удлиненным пиджаком и такого же цвета блузку. Из кармана наряда выглядывал небольшой черно-белый платок. Первая леди дополнила образ черной обувью на каблуке. Фото опубликовано на странице в Instagram.

При этом волосы Елена Зеленская распустила, на лице – незаметный дневной макияж.

Елена Зеленская посетила мероприятие / Фото instagram.com/olenazelenska_official

Пользователей соцсети восхитил элегантный образ Зеленской. Они отметили, что выглядит первая леди потрясающе.

Отметим, проект Своя призван поспособствовать преодолению негативных гендерных стереотипов и межэтнических предубеждений среди украинцев.

"Музой проекта стала 13-летняя Селе Гайдар - школьница, украинка с африканскими корнями. С первым непониманием со стороны общества она столкнулась при переходе в новую школу. Но нашла в себе силы и мужество не только с пониманием относиться к различным, не всегда приятным реакциям людей, но и вдохновить женщин объединиться вокруг идеи освещения культурного многообразия и толерантности в обществе", - написала Зеленская.

Напомним, ранее первая леди Украины опубликовала в Instagram фото со встречи с женой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньяху. Новый нежный образ супруги президента очаровал украинцев.