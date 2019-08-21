Первая леди восхитила Сеть новым нежным образом

Елена Зеленская и Сара Нетаньяху выбрали похожие туфли / Фото Instagram olenazelenska_official

Первая леди Украины опубликовала в Instagram фото со встречи с женой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньяху. Новый нежный образ супруги президента очаровал украинцев.

Зеленская поделилась впечатлениями от беседы с важной гостьей: "Впервые как жена Президента Украины имела честь приветствовать в Киеве высокую гостью – жену премьер-министра Израиля, госпожу Сару Нетаньяху. Экскурсия по Дому с химерами, искренняя и теплая беседа о важном. Вчера госпожа Нетаньяху посетила мемориал Бабьего Яра и находилась под огромным впечатлением от увиденного".

По словам Зеленской, супруга премьер-министра Израиля рассказала, что всю жизнь слышала историю Бабьего Яра и не могла представить своего визита в Киев без посещения этого места.

"Всегда помнить о трагедии, чтобы она никогда не повторилась, – наша общая задача. Во время встречи я поделилась нашей с Владимиром мечтой – снять художественный фильм о событиях в Бабьем Яру. Это пример того, как Украина и Израиль могут углубить свои культурные связи. Ведь это - наша общая история. Мы с госпожой Сарой договорились обязательно продолжить обсуждение этого проекта", – добавила первая леди.

Зеленская выбрала для официального мероприятия длинное белое платье под пояс, а образ дополнила классическими бежевыми лодочками. Кстати, Сара Нетаньяху была в примерно таких же лодочках, как и украинская первая леди.

Фото Instagram olenazelenska_official

Фото Instagram olenazelenska_official

Фото Instagram olenazelenska_official

Фото Instagram olenazelenska_official

Фото Instagram olenazelenska_official

Украинцы оставили восторженные комментарии под постом Елены Зеленской:

Напомним, президент России Владимир Путин сделал сомнительный комплимент первой леди Франции. Путин вручил Бриджит Макрон букет роз, и во время разговора отвесил комплимент: "У вас такой цвет лица шикарный!".