Скандальная Сара Нетаньяху: что известно о жене премьер-министра Израиля

Сара Нетаньяху считается в Израиле не менее влиятельной, нежели ее супруг / Фото: Reuters

Во время первого в истории Украины официального визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху его супруга Сара вышла из самолета в скверном настроении и выбросила на землю кусок хлеба во время торжественной церемонии с хлебом-солью.

60-летняя жена Нетаньяху не впервые попадает в скандальную ситуацию. Израильская пресса часто обсуждает ее неоднозначные поступки и стремление вмешаться в политику государства.

Биография одиозной и влиятельной Сары Нетаньяху

Сара Нетаньяху родилась в 1958-м году в Израиле в семье знатного еврейского педагога, писателя, специалиста по Библии Шмуэля Бен-Арци и получила хорошее образование, по профессии она – психолог. Брак с Биньямином Нетаньяху в 1991 году стал вторым для Сары, он в момент знакомства также был женат. Познакомились они на борту рейса из Нью-Йорка в Тель-Авив, где нынешняя первая леди в студенческие годы подрабатывала стюардессой.

"Это была любовь с первого взгляда", - признавался позже Биньямин Нетаньяху.

Влиятельная семья воспитывает двух совместных сыновей – двадцативосьмилетнего Яира и двадцатичетырехлетнего Авнера. Первая леди Израиля работает в службе психологической поддержки в Иерусалиме, она оказывает помощь детям из проблемных, бедных или неполных семей, занимается преимущественно со школьниками.

Израильские СМИ утверждают, что Сара не разрешает супругу видиться с дочерью от первого брака, однако прощает многочисленные любовные связи. Ходят слухи, что в семье премьера даже заключен в присутствии адвоката контракт, согласно которому Сара оказывает влияние на все встречи мужа. Также первая леди прощает супругу периодические любовные утехи на стороне. Так, достоянием общественности стал роман Нетаньяху со специалистом по маркетингу и его советником по связям с общественностью Рут Бар, а позже – с итальянкой Кэтрин Прайс-Мондадори, на которые законная жена великодушно закрыла глаза.

О нраве первой леди Израиля ходят легенды / Фото: Reuters

Первая леди и скандалы

В 2006 году миссис Нетаньяху попала в скандал во время визита в Лондон на публичное мероприятие от Общественной дипломатии Израиля. Тогда Сара потратила во время шоппинга огромную сумму, которая превышала зарплату главы правительства.

В январе 2010-го в суд на первую леди подала домохозяйка семьи, которая жаловалась на унизительные условия труда, оскорбления с использованием нецензурной лексики и неправомерное лишение заработной платы. Аналогичный иск Сара получила в марте 2014 от сантехника с претензиями на жестокое обращение, суд постановил возместить ему ущерб в размере 170 тысяч новых израильских шекелей.

"Однажды жена премьер-министра пробудила господина Нафтали (который спал в резиденции) в 3 часа ночи. Она кричала на него, что он покупает молоко в пакете, а не в коробке – как она того требовала. Истец жаловался на время и ее тон, а мистер Нетаньяху ввязывался и требовал сделать все, что требовала госпожа Нетаньяху, чтобы она "успокоилась", - писали адвокаты бывшего сотрудника семьи Нетаньяху.

В 2015 году первая леди стала фигурантом коррупционного расследования. Ее обвиняли в растратах 100 тысяч долларов бюджетных средств якобы на питание, хотя в Кабмине финансируется кухня с сотрудниками. 16 июня 2019 суд назначил Саре выплатить штраф за коррупцию, она свою вину полностью признала. Важный нюанс, ей было предписано выплатить компенсацию в размере 15 275 долларов, в то время как украденная сумма составила почти 100 тысяч.

О самодурстве миссис Нетаньяху ходят легенды. Например, подсобный рабочий отсудил у нее 30 тысяч долларов за плохое обращение. Сара заставляла мужчину приносить ей еду, а затем устраивала истерики, что набирает лишние килограммы. Также прислуга жаловалась, что им приказывают сдавать пустую тару после приемов в резиденции, а деньги первая леди присваивает себе. Слуги рассказывают, что жена премьера могла в день выпить три бутылки шампанского, а затем устраивать им "разбор полетов", причем в любое время суток. Например, могла вызвать рабочих в полночь, чтобы отругать за купленное в неправильной упаковке молоко. Сотрудники домовладения жалуются, что "крики, оскорбления, сарказм и противоречивые приказы" являются частью повседневной жизни первой леди Израиля в общении с окружающими.

Сара Нетаньяху может повлиять на любое решение мужа-премьера / Фото: Reuters

Визит Сары Нетаньяху в Украину

Традиционно отличилась супруга премьер-министра Израиля и во время первого визита в Украину 19 августа 2019 года. В первые минуты пребывания Сары Нетаньяху в Украине СМИ взорвались новостью, что она демонстративно выбросила на землю хлеб, который ей дали попробовать в ходе официальной церемонии встречи и по давней украинской традиции.

Как известно, каравай в Украине почетным гостям преподносят в знак уважения. А они должны попробовать хлеб-соль, ответив взаимностью.

Также появилась информация, что Нетаньяху устроила скандал украинскому экипажу самолета. Первая леди была недовольна, что сотрудники лайнера недостаточно ее поприветствовали.

Напомним, объединенная еврейская община Украины выражает протест против дезинформации, которые появились в украинских СМИ вокруг ситуации с супругой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сарой Нетаньяху.