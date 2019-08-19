Подняла бучу: жена израильского премьера поскандалила в самолете и швырнула каравай: видео

Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой / Reuters

Официальный визит премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Украину 19 августа начался с пары скандальных инцидентов.

Как сообщает портал Vesty, в ночь на понедельник в самолете компании "Эль-Аль", в котором чиновник направлялся в Киев. Его супруга Сара сперва распекла командира воздушного судна за то, что он не поприветствовал ее положенным образом при посадке в лайнер. Женщина разгневалась, поднялась со своего кресла и направилась разбираться к кабине пилотов. Однако туда ее не пропустили, что еще более разозлило мадам Нетаньяху. В конечном итоге командир лайнера вновь приветствовал чету Нетаньяху на борту — за 45 минут до посадки в Киеве.

Однако, скандальные инциденты на этом не исчерпались. Когда супруги Нетанияху сошли с трапа в киевском аэропорту, их приветствовали три девушки по традиционному украинскому обряду – с караваем и солью. Израильский супруг, уже знакомый с таким ритуалом, немного полакомился, а вот его супруга Сара побрезговала и швырнула ломтик просто на землю.

Напомним, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал темы переговоров с президентом Владимиром Зеленским.