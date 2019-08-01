Переговоры Путина с Зеленским: Нетаньяху сделал неожиданное заявление

Беньямин Нетаньяху / Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может выступить посредником между Украиной и Россией

Такое заявление израильский политик сделал во время встречи с блогерами - выходцами из бывшего СССР, сообщает сайт Украинско-Еврейская встреча.

"До сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но раз ты просишь, я проверю эту опцию еще раз", - заявил Нетаньяху, отвечая на вопрос журналиста Шимона Бримана о готовности стать посредником.

Премьер Израиля отметил, что с предложениями о посредничестве к нему обращаются часто.

Читайте такжеВ Беларуси рассказали о подготовке встречи Лукашенко с Зеленским"Например, страны Африки и Латинской Америки обращаются ко мне за посредничеством. Мол, у тебя хорошие отношения и с ними, и с нами, может ты готов войти в статусе посредника? Я не спешу делать это. Во-первых, я не могу сказать, что знаю достаточно хорошо их проблемы, и мне хватает тех проблем, которые есть у нас. Во-вторых, если я войду в эту тему, то могу создать ожидания (у обеих сторон), которые я не смогу выполнить", - пояснил Нетаньяху.

Он добавил, что не уверен в достаточном знании проблем Украины и России, тем самым не хочет вызывать неоправданные ожидания, которые могут возникнуть у обеих сторон, если он войдет в процесс переговоров.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил встретится с президентом России Владимиром Путиным, а также главами США, Франции, Германии и Великобритании в Минске.