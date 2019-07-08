У Лукашенко оценили идею Зеленского о саммите с Трампом и Путиным в Минске

В Беларуси отреагировали на инициативу президента Украины / фото: udf.by

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным, а также главами США, Франции, Германии и Великобритании в Минске для обсуждения ситуации на Донбассе.

"Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать", – цитирует Макея Sputnik.

Он подчеркнул, что белорусская сторона, по словам министра иностранных дел, готова сделать все возможное, чтобы мероприятие прошло на высочайшем уровне.

"Мы постараемся обеспечить так же, как обеспечили проведение Нормандской встречи в феврале 2015 года. Мы считаем, что сейчас наша главная задача. Президент Беларуси не раз говорил о том – как можно скорее восстановить мир в Украине", – добавил Макей.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение Зеленского о переговорах в Минске.