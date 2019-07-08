"Дешевый пиар-ход": Зеленский оценил идею телемоста с РФ и пригласил Путина на встречу

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в видеоролике на Facebook - записанном по поводу резонансного предложения о проведении телемоста "Надо поговорить!" между каналом NewsOne и российским пропагандистским телеканалом Россия 24.

По мнению главы государства, такое предложение - нечто иное, как "новая провокация", цель которогой - "снова разделить нас".

Кроме того, Зеленский назвал этот телемост "дешевым и опасным пиар-ходом перед выборами".

Далее, президент Украины обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

"Надо поговорить? Надо! Обсудим - чей крым? И кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую - я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с Вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить. Правда?", - подытожил свою речь Зеленский.

Напомним, накануне скандальный российский ведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост Надо поговорить между каналом Россия 24 и украинским каналом Newsone.