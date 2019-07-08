Телемост Россия 24 — Newsone: все, что нужно знать о "телемине"

8 июля 2019, 09:00

Запланированный телемост между Украиной и РФ в нашей стране подвергли жесткой критике.

Россия 24 — Newsone — Собраны главные сведения о телемосте Россия 24 — Newsone
Собраны главные сведения о телемосте Россия 24 — Newsone / Скриншот

Российский одиозный ведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост между российским пропагандистским телеканалом Россия 24 и украинским каналом Newsone, название — проекта Надо поговорить.

Анонсированный телемост между РФ и Украиной вызвал серьезный резонанс в обществе.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал Newsone отказаться от проекта и не играть на руку врагу, бывший нардеп, лидер группы Океан Ельзи и партии Голос Святослав Вакарчук назвал телемост телеминой, а активисты анонсировали акцию под телеканалом.

Главред решил собрать все, что известно о запланированном телемосте между Россией 24 и Newsone.

Время проведения телемоста Россия 24 — Newsone и имена ведущих

Телемост запланирован 12 июля в 18:00. Со стороны России программу Надо поговорить будут вести Мария Ситтель и Андрей Малахов, а со стороны Украины — Елена Кирик и Василий Голованов. Сообщалось, что телемост будет длиться два часа.

Киселев говорил, что программа будет проведена по примеру легендарного телемоста между СССР и США во времена холодной войны. Ведущий утверждал, что во время анонсированного телемоста состоится "откровенный разговор" между простыми людьми, который давно назрел.

Реакция на телемост Россия 24 — Newsone

В партии экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность сообщили, что запланированный телемост — это безусловная легализация пропагандистского российского контента через украинские масс-медиа, в политсиле ее трактуют как действия, которые создают реальные угрозы национальным интересам, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Юрист Игорь Черняк отметил, что телемост между Россией 24 и Newsone невозможен, поскольку предполагает ретрансляцию эфира российского канала, который вне закона на территории Украины с 2014 года.

Вакарчук заявил, что "это не телемост, а телемина". "Это — угроза для национальной безопасности", — отметил лидер партии Голос.

Также на телемост Россия 24 — Newsone гневно отреагировал нардеп Семен Семенченко.

Сам канал Newsone объяснил намерение провести телемост необходимостью начать диалог Украина — РФ.

"Напомним, именно телемосты Познера (журналист Владимир Познер — Ред.) и Донахью (американский журналист, телеведущий Фил Донахью — Ред.) в 80-х годах положили начало общению между народами, находящимися, благодаря политикам, в состоянии холодной войны. Сегодня в Украине около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией", – говорится в сообщении на сайте канала.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что идея телемоста не случайна, а является новой российской стратегией — Кремль решил создать нарратив и распространять мнения "войны нет", "нормальные люди смогут договориться", "надо отстранить от влияния радикалов, заинтересованных в войне".

Лидер партии Национальный корпус, основатель полка Азов, нардеп Андрей Билецкий в блоге на Украинской правде сообщил, что Нацкорпус дает президенту Владимиру Зеленскому сутки на то, чтобы ответить на планы провести телемост между Украиной и Россией.

Акция под каналом Newsone: дата и время проведения

В Facebook всех желающих приглашают на акцию "Ідемо на телеміст!". Мероприятие организовал активист Владислав Грезев. Акция запланирована в понедельник, 8 июля, начало — в 20:00. 

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