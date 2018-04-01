Владимир Гройсман

Дата и место рождения

20 января 1978 год, Винница — город в тогда еще Украинской Советской Социалистической Республики, которая после распада СССР получила нынешнее название — Украина.

Образование

С 1995-го по 1999-й учился в Винницком институте региональной экономики и управлениям по специальности правоведение, получил квалификацию юриста (образовательно-квалификационный уровень — младший специалист).

С 2000-го по 2002-й учился в Киеве в Межрегиональной академии управления персоналом, получил квалификацию бакалавра права. Позже в этом же учебном заведении получил квалификацию юриста (образовательно-квалификационный уровень — специалист).

2007-2010 годы — проходил обучение в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, получил квалификацию магистра управления общественным развитием.

Карьера

Начал работать с 1992 года, был слесарем на муниципальном предприятии "Школьник". С 1994-го по 2005-й работал на руководящих должностях в коммерческих структурах. В 2002-м был избран депутатом Винницкого городского совета.

В 2005 году его избрали секретарем Винницкого горсовета, работал исполняющим обязанности мэра Винницы. 2006-й — в возрасте 28 лет был избран главой города и стал самым молодым мэром областного центра Украины. В 2010 году его переизбрали городским главой на второй срок.

В 2014-м на досрочных выборах в Верховную Раду, перед которыми прошли президентские выборы и победил Петр Порошенко, избран народным депутатом VIII созыва по многомандатному избирательному округу — занимал четвертое место в списке партии "Блок Петра Порошенко".

В феврале 2014-го был назначен вице-премьер-министром — министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в Кабинете министров Арсения Яценюка. В ноябре того же года стал председателем Верховной Рады.

В феврале 2016-го депутаты парламентской фракции БПП решили признать работу правительства неудовлетворительной и собирать подписи за его отставку. 10 апреля Яценюк заявил, что уходит в отставку с поста главы Кабмина.

Позже — 14 апреля — Порошенко внес в Раду законопроект о назначении Гройсмана премьером, в тот же день парламент поддержал кандидатуру политика на пост. Он стал самым молодым главой правительства в истории современной Украины.

Семья и доходы

Женат на Елене Гройсман, у пары есть две дочери — Кристина и Ирина, а также сын Давид. Согласно декларации чиновника за 2016-й, суммарный его доход за год составил 15,7 млн гривень, а доходы супруги превысил миллион гривень.

Резкие высказывания

В сентябре 2016 года во время "Часа вопросов к правительству" в Раде "построил" вице-премьера — министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, который не захотел объяснять ситуацию с пожаром на терриконе во Львовской области.

"А я тут причем? Есть ГСЧС, есть Минтопэнерго... Я дал поручение ГСЧС", — сказал министр. "Ты еще раз так скажешь — я тебя выгоню нах*й отсюда. Ты понял меня, или нет", — ответил ему премьер.

В феврале 2017-го Гройсман написал в своем аккаунте в Twitter, что в Украине лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко является "мамой" коррупции, популизма и неэффективности. Также глава Кабмина выразил мнение, у политика "есть потенциальная жажда и самоцель — дорваться до власти".

В конце апреля того же года премьер, комментируя информацию о начислении руководством Национального агентства по предотвращению коррупции самим себе больших премий и надбавок, сказал: "Я ничего не имею против НАПК, но мне кажется, что руководитель (Наталья Корчак — Ред.) не в адеквате".

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, глава Нацагентства за октябрь 2016-го получила 121 тысячу гривень зарплаты, оклад составлял 29 тысяч, за выслугу — 50%, за интенсивность — 100%, премия — 60%, а дополнительно на командировки получила 30 тысяч.

В августе 2017 года в Днепре во время всеукраинского селекторного совещания по подготовке к новому учебному году глава правительства отчитал первого заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации Леонида Сахневича из-за того, что он его невнимательно слушал.

На совещании премьер сначала призвал губернаторов и мэров городов принять участие в августовских конференциях педагогов и пообещал лично прийти на такую конференцию, а потом перешел к вопросам подготовки кадров в сфере национальной экономики, формирования бизнес-климата, взаимодействия местной власти с бизнесменами и другим.

Во время выступления он внезапно попросил вывести на экран Чернигов и обратился к представителю Черниговской ОГА, которым оказался Сахневич, с просьбой повторить то, что он сказал до этого.

Чиновник ответил, что премьер как раз рассказывал об августовских конференциях. "Вы невнимательно слушали, что сказал премьер-министр. Премьер-министр говорил о национальной экономике. Я думаю, что вам нужно принять решение и найти себе другую работу. Вы услышали меня? Главе администрации напишите заявление об увольнении и ищите себе другую работу, я с вами работать не буду. Я говорю о национальной экономике, я говорю о детях в детских садах. Вы сидите, занимаетесь болтовней", — возмутился Гройсман.

Первый зампредседателя облгосадминистрации попытался принести извинения, но глава правительства подчеркнул: "Извиняться будете перед своей женой, если, не дай Бог, сделаете что-то не так".