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Первое за 28 лет "золото": Онофрийчук победила на Евро в личном многоборье

Руслана Заклинская
7 июня 2025, 17:16
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Таисия Онофрийчук стала чемпионкой Европы в личном многоборье по художественной гимнастике.
Первое за 28 лет 'золото': Онофрийчук победила на Евро в личном многоборье
Гимнастка Онофрийчук победила в многоборье на Евро-2025 / Колаж: Главред, фото: НОК Украины, скриншот из видео

Что известно:

  • Таисия Онофрийчук стала чемпионкой Европы в личном многоборье по художественной гимнастике
  • Ее результат - 117,800 балла
  • На втором месте - болгарка Стилиана Николова, а на третьем - Дарья Варфоломеева (Германия)

Таисия Онофрийчук стала чемпионкой Европы в личном многоборье по художественной гимнастике с результатом 117,800 балла. Украинская гимнастка опередила серебряного призера Стилиану Николову из Болгарии на 1,100 балла. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

Континентальное первенство проходит в столице Эстонии - Таллинне. В предпоследний день соревнований были разыграны медали в личном и групповом многоборье.

видео дня

"Для Таисии взрослое Евро-2025 - второе в карьере: в прошлом сезоне она дебютировала на континентальном первенстве среди взрослых и завоевала бронзу в упражнениях с обручем, а в этом году стала чемпионкой Европы в личном многоборье", - рассказали в НОК Украины.

В Таллинне Онофрийчук одержала победу с результатом 117,800 балла, опередив ближайшую конкурентку - болгарку Стиляну Николову, которая набрала 116,700 балла. Третье место заняла Дарья Варфоломеева, бывшая представительница России, которая теперь выступает за Германию (115,150 балла). Еще одна украинская спортсменка, Полина Карика, финишировала на 10-м месте.

17-летняя украинская гимнастка Таисия заявила о своих лидерских амбициях еще в квалификации, показав наивысший результат - 90,050 балла. В финале она продолжила доминировать, получив лучшие оценки в упражнениях с обручем (29,950 балла) и мячом (28,600 балла). Финал проходил в двух группах, и Онофрийчук соревновалась в группе А, где сохранила лидерство до самого конца, несмотря на давление со стороны болгарской соперницы.

Смотрите видео объявления результатов:

Первое за 28 лет 'золото': Онофрийчук победила на Евро в личном многоборье
Объявление результатов / Фото: скриншот

"Это первая за 28 лет золотая медаль Украины на чемпионате Европы по художественной гимнастике в личном многоборье и только третья в истории", - отметили в НОК.

В честь победы Таисии Онофрийчук прозвучал гимн Украины:

Первое за 28 лет 'золото': Онофрийчук победила на Евро в личном многоборье
Гимн в честь победы Онофрийчук / Фото: скриншот

Для Таисии это было второе выступление на чемпионате Европы. В 2024 году она дебютировала на континентальном первенстве, где заняла 9 место. С тех пор спортсменка значительно улучшила свои результаты: только в 2025 году она приняла участие в шести международных турнирах и получила 29 медалей из 30 возможных: 18 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали.

Новости спорта

Напомним, финал Кубка Украины по футболу между "Шахтером" и "Динамо" в Житомире завершился ничьей 1:1 после основного и дополнительного времени. Голами отметились Ярмоленко (44 мин.) и Кауан Элиас (64 мин.). Победитель определился в серии пенальти - 6:5 в пользу "Шахтера".

Также 21 мая в финале Лиги Европы УЕФА английский клуб "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 и завоевал трофей. Единственный гол на 42-й минуте забил Бреннан Джонсон.

Как сообщал Главред, украинская сборная по прыжкам в воду выиграла две золотые медали на чемпионате Европы в Анталии и возглавила общий медальный зачет. Дуэт Ксении Бочек и Дианы Карнафель дебютировал на взрослом континентальном уровне с победой, набрав 276,84 балла и опередив соперниц из Германии на 10,89 балла.

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Что такое НОК Украины?

НОК Украины - Национальный олимпийский комитет Украины, общественная организация, которая занимается участием украинских спортсменов в Олимпийских играх, действуя в соответствии с положениями Олимпийской хартии, пишет Википедия.

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