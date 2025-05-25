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Украина шокировала соперников в прыжках в воду: две золотые медали за день

Руслан Иваненко
25 мая 2025, 22:07обновлено 25 мая, 22:40
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Сборная Украины завоевала два "золота" на Евро по прыжкам в воду и лидирует в общем зачете.
Спорт
Украинские прыгуны в воду завоевали два "золота" / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Бочек и Карнафель победили в дебютном выступлении
  • Украина вышла в лидеры медального зачета в Анталии
  • "Две золотые награды получили украинские прыгуны в воду"

Украинская сборная по прыжкам в воду завоевала две золотые медали на чемпионате Европы, который проходит в турецкой Анталии. Благодаря этому достижению команда Украины сейчас лидирует в общем медальном зачете. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

"Две золотые награды завоевали украинские прыгуны в воду по итогам четвертого соревновательного дня на чемпионате Европы, который проходит в турецкой Анталии!", - отметили в НОК.

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Как отмечают в комитете, украинский дуэт в составе Ксении Бочек и Дианы Карнафель получил 276.84 балла, опередив ближайших соперниц из Германии на 10.89 балла.

Это выступление стало для Бочек и Карнафель не только первым на взрослом чемпионате Европы, но и принесло им дебютные награды на континентальном уровне.

Алексей Середа завоевал золотую медаль в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы, который проходит в Анталии. Благодаря этой победе он стал трехкратным чемпионом континентального первенства.

По информации комитета, в финале Середа набрал 468.65 балла, обойдя немца Оли Рослера с отрывом в 29.20 балла.

Для 19-летнего украинца это уже третье "золото" в этой дисциплине после триумфов в 2019 и 2022 годах. Всего в активе спортсмена теперь десять наград на чемпионатах Европы.

После этой победы в активе сборной Украины стало три золотые медали, что позволяет возглавлять общекомандный зачет. Соревнования в Анталии продлятся до 28 мая.

Интересно, что Украина завоевала "золото" в этой дисциплине впервые за 26 лет - предыдущий титул в 1999 году выиграли Елена Жупина и Анна Сорокина.

Другие новости украинского спорта

Как ранее сообщал Главред, Даниэль Дюбуа поделился своими планами относительно реванша против Александра Усика, заявив, что готов к бою с украинским чемпионом. Британский боксер рассказал, что хочет отомстить за свое поражение в прошлом поединке.

Кроме того, в Житомире в финале Кубка Украины по футболу донецкий "Шахтер" в серии пенальти обыграл киевское "Динамо" и завоевал трофей. Об этом информирует сайт украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Также чемпионка Европейских игр по фехтованию на шпагах Джоан Фейби Бежура подтвердила, что на международной арене снова появляется все больше представительниц России.

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Что такое НОК Украины?

НОК Украины - Национальный олимпийский комитет Украины, общественная организация, которая занимается участием украинских спортсменов в Олимпийских играх, действуя в соответствии с положениями Олимпийской хартии, пишет Википедия.

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