Украина шокировала соперников в прыжках в воду: две золотые медали за день

Сборная Украины завоевала два "золота" на Евро по прыжкам в воду и лидирует в общем зачете.

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Украинские прыгуны в воду завоевали два "золота" / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Бочек и Карнафель победили в дебютном выступлении

Украина вышла в лидеры медального зачета в Анталии

"Две золотые награды получили украинские прыгуны в воду"

Украинская сборная по прыжкам в воду завоевала две золотые медали на чемпионате Европы, который проходит в турецкой Анталии. Благодаря этому достижению команда Украины сейчас лидирует в общем медальном зачете. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

"Две золотые награды завоевали украинские прыгуны в воду по итогам четвертого соревновательного дня на чемпионате Европы, который проходит в турецкой Анталии!", - отметили в НОК. видео дня

Как отмечают в комитете, украинский дуэт в составе Ксении Бочек и Дианы Карнафель получил 276.84 балла, опередив ближайших соперниц из Германии на 10.89 балла.

Это выступление стало для Бочек и Карнафель не только первым на взрослом чемпионате Европы, но и принесло им дебютные награды на континентальном уровне.

Алексей Середа завоевал золотую медаль в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы, который проходит в Анталии. Благодаря этой победе он стал трехкратным чемпионом континентального первенства.

По информации комитета, в финале Середа набрал 468.65 балла, обойдя немца Оли Рослера с отрывом в 29.20 балла.

Для 19-летнего украинца это уже третье "золото" в этой дисциплине после триумфов в 2019 и 2022 годах. Всего в активе спортсмена теперь десять наград на чемпионатах Европы.

После этой победы в активе сборной Украины стало три золотые медали, что позволяет возглавлять общекомандный зачет. Соревнования в Анталии продлятся до 28 мая.

Интересно, что Украина завоевала "золото" в этой дисциплине впервые за 26 лет - предыдущий титул в 1999 году выиграли Елена Жупина и Анна Сорокина.

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