Магучих берет золото на What Gravity Challenge: подробности соревнований в Катаре

Украинские легкоатлетки продемонстрировали высокие результаты в Катаре, завоевав золотые и бронзовые медали.

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Магучих выиграла с результатом 2,02 м/коллаж: Главред, фото: Instagram rosya_dp

Главные тезисы:

2,02 м - лучший результат сезона для Магучих

Левченко уверенно стартовала, но не смогла взять новую высоту

Обе спортсменки продолжают выступления на международной арене

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко приняли участие в престижном турнире What Gravity Challenge, который состоялся в Катаре. Об этом сообщает Sport24.

Магучих, которая уже одержала победы на двух этапах Бриллиантовой лиги этого сезона, продолжила удачную серию. Она уверенно преодолела высоты от 1,90 м до 2,05 м без единой ошибки. Ее итоговый результат - 2,02 м - стал лучшим в сезоне.

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"2,02 м - итоговый результат, но это все равно лучший результат сезона", - отмечает sport24.

Второе место заняла представительница Австралии Элеанор Паттерсон с результатом 1,96 м.

Юлия Левченко начала с 1,85 м и уверенно дошла до высоты 1,94 м, которую преодолела с первой попытки. Следующую высоту ей преодолеть не удалось, однако этого хватило для бронзовой награды.

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Кто такая Ярослава Магучих? Ярослава Магучих - украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту (210 см). Олимпийская чемпионка (2024), чемпионка мира (2023), двукратная чемпионка Европы (2022, 2024), чемпионка мира в помещении (2022), двукратная чемпионка Европы в помещении (2021, 2023). Чемпионка Украины (2021). Двукратная чемпионка Украины в помещении (2020, 2021). Заслуженный мастер спорта Украины (2020). Младший сержант ВСУ, сообщает Википедия.

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