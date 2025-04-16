Атлетка рассказала, почему не жмет руки с представителями РФ: подробности

Фехтовальщица объяснила, почему не здоровается с россиянками.

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Допуск россиянок изменил атмосферу турниров / коллаж: Главред, фото: Instagram

Кратко о главном:

Спортсменка не здоровается с россиянами, даже под чужими флагами

Некоторые судьи пытаются убедить украинских фехтовальщиц пожимать руки

Чемпионка Европейских игр по фехтованию на шпагах Джоан Фейби Бежура подтвердила, что на международной арене снова появляется все больше представительниц России. Об этом сообщает "Обозреватель".

Спортсменка отметила, что ей чрезвычайно трудно соревноваться с так называемыми "нейтральными" участницами из РФ, которых допустила к соревнованиям Международная федерация фехтования

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"Хорошо, что за отказ пожать руку россиянке уже не дисквалифицируют", - сказала Бежура.

Она также добавила, что немало российских фехтовальщиков сейчас выступают под флагами других стран, однако для нее это ничего не меняет.

"Я понимаю, что передо мной, например, не азербайджанец, а российский атлет. Конечно, с ним никаких дел иметь не буду. Ничего не изменилось".

По словам спортсменки, она не здоровается с представителями страны-агрессора, независимо от того, под каким флагом они выступают:

"Конечно, никто из нас этого не делает. И когда мы отказываемся, то никто не давит. А мы стоим на своем".

Фехтовальщица также возмущена тем, что некоторые судьи пытаются убедить украинских спортсменок пожимать руки россиянам, несмотря на войну и уничтожение украинских городов и граждан.

"Были уже такие прецеденты, когда они не хотели здороваться шпагами, а только руками или еще что-то", - вспоминает Бежура.

По мнению украинки, многие представители РФ, которые сейчас соревнуются под другими флагами, не чувствуют никакой вины или ответственности за действия своего государства, и это вызывает еще большее напряжение на соревнованиях.

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Кто такая Джоан Фейби Бежура? Джоан Фейби Бежура родилась 22 октября 1991 года в городе Киеве в семье украинки и гражданина Уганды. Украинская фехтовальщица на шпагах. Чемпионка Европейских игр (2023), чемпионка Украины, победитель и призер этапов Кубка мира и международных соревнований. Выступает за ЦСКА (Киев), военнослужащий контрактной службы ВСУ. Wikipedia

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