УЕФА запретил минуту молчания: как Румыния поддержала Украину на поле

Румыны сами инициировали минуту молчания вместе с Украиной.

https://glavred.info/sport/uefa-zapretil-minutu-molchaniya-kak-rumyniya-podderzhala-ukrainu-na-pole-10656482.html Ссылка скопирована

Румыния поддержала Украину, несмотря на запрет УЕФА / коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Кратко:

Косенко поблагодарил Румынию за понимание и поддержку

Жест поддержки был неофициальным, но символическим

Ассоциация футзала Украины обращалась к УЕФА с просьбой провести минуту молчания перед матчемквалификации на Евро-2026 в день траура - почтить память погибших в результате российских обстрелов. Однако, как сообщает "Трибуна", украинская сторона дважды получила отказ, в том числе и перед матчем с Кипром.

Несмотря на это, благодаря договоренности с командой Румынии, минута молчания таки состоялась - сразу после стартового свистка, по инициативе соперников.

видео дня

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко поблагодарил румын за поддержку:

"Честно говоря, болит сердце и душа. Румыны это все понимают и, не сомневаясь, сразу же поддержали и сказали, что действительно очень важно, чтобы об этом знал весь мир. Очень ужасно то, что происходит. Поэтому поблагодарим еще раз румын, что они приняли в этом участие", - сказал Косенко.

Футзалисты обеих команд вместе почтили память погибших в войне с Россией. Этот жест стал проявлением уважения, инициированным именно румынской сборной.

Украина завершила отборочный турнир победой над Румынией со счетом 3:1. Сборная Косенко прошла квалификацию без единого поражения - шесть побед в шести матчах. Соперниками "сине-желтых" в группе также были сборные Германии и Кипра. Украинцы досрочно обеспечили себе участие в финальной части Евро-2026.

Другие новости украинского спорта

Как ранее сообщал Главред, Даяна Ястремская досрочно завершила свое выступление на турнире WTA 500 в Штутгарте. В матче первого круга против представительницы Латвии Елены Остапенко украинка снялась после медицинского перерыва.

Также Кристина Крыжановская, экс-избранница нападающего киевского "Динамо" и сборной Панамы Эдуардо Герреро, вызвала активное обсуждение в соцсетях после публикации сторис в Instagram, сделанной сразу после матча киевлян против "Левого берега".

Кроме того, 29-летний украинский стронгмен Алексей Новиков принял участие в первом этапе соревнований Кубка мира в Барселоне, где установил новый мировой рекорд по становой тяге.

Читайте также:

Что такое футзал? Футзал - командная спортивная игра с мячом в зале с участием двух команд: 5 игроков в каждой, один из них вратарь. В отличие от других видов футбола, игра происходит на площадке с твердым покрытием, обозначенном линиями; не используют щитки или бортики. В футзале пользуются меньшим по размеру мячом с меньшим отскоком, чем обычный футбольный мяч, который используют в футболе и мини-футболе. В игре доминирует импровизация, креативность и техника, контроль мяча и передачи в ограниченном пространстве. По правилам футзал напоминает футбол и мини-футбол. Wikipedia.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред