УЕФА запретил минуту молчания: как Румыния поддержала Украину на поле

Кратко:
- Косенко поблагодарил Румынию за понимание и поддержку
- Жест поддержки был неофициальным, но символическим
Ассоциация футзала Украины обращалась к УЕФА с просьбой провести минуту молчания перед матчемквалификации на Евро-2026 в день траура - почтить память погибших в результате российских обстрелов. Однако, как сообщает "Трибуна", украинская сторона дважды получила отказ, в том числе и перед матчем с Кипром.
Несмотря на это, благодаря договоренности с командой Румынии, минута молчания таки состоялась - сразу после стартового свистка, по инициативе соперников.
Главный тренер сборной Украины Александр Косенко поблагодарил румын за поддержку:
"Честно говоря, болит сердце и душа. Румыны это все понимают и, не сомневаясь, сразу же поддержали и сказали, что действительно очень важно, чтобы об этом знал весь мир. Очень ужасно то, что происходит. Поэтому поблагодарим еще раз румын, что они приняли в этом участие", - сказал Косенко.
Футзалисты обеих команд вместе почтили память погибших в войне с Россией. Этот жест стал проявлением уважения, инициированным именно румынской сборной.
Украина завершила отборочный турнир победой над Румынией со счетом 3:1. Сборная Косенко прошла квалификацию без единого поражения - шесть побед в шести матчах. Соперниками "сине-желтых" в группе также были сборные Германии и Кипра. Украинцы досрочно обеспечили себе участие в финальной части Евро-2026.
Другие новости украинского спорта
Как ранее сообщал Главред, Даяна Ястремская досрочно завершила свое выступление на турнире WTA 500 в Штутгарте. В матче первого круга против представительницы Латвии Елены Остапенко украинка снялась после медицинского перерыва.
Также Кристина Крыжановская, экс-избранница нападающего киевского "Динамо" и сборной Панамы Эдуардо Герреро, вызвала активное обсуждение в соцсетях после публикации сторис в Instagram, сделанной сразу после матча киевлян против "Левого берега".
Кроме того, 29-летний украинский стронгмен Алексей Новиков принял участие в первом этапе соревнований Кубка мира в Барселоне, где установил новый мировой рекорд по становой тяге.
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Что такое футзал?
Футзал - командная спортивная игра с мячом в зале с участием двух команд: 5 игроков в каждой, один из них вратарь. В отличие от других видов футбола, игра происходит на площадке с твердым покрытием, обозначенном линиями; не используют щитки или бортики. В футзале пользуются меньшим по размеру мячом с меньшим отскоком, чем обычный футбольный мяч, который используют в футболе и мини-футболе. В игре доминирует импровизация, креативность и техника, контроль мяча и передачи в ограниченном пространстве. По правилам футзал напоминает футбол и мини-футбол. Wikipedia.
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