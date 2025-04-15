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Реванш Усик - Дюбуа приближается: названа дата поединка

Руслан Иваненко
15 апреля 2025, 16:17
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Организаторы согласовывают контракт на бой Усика и Дюбуа.
Усик, бокс
Поединок Усик Дюбуа станет вторым очным противостоянием боксеров в карьере / коллаж: Главред, фото: УНИАН, wikipedia

Кратко:

  • Усик и Дюбуа готовятся к бою за абсолютное чемпионство
  • Британец твердо настроен встретиться именно с Усиком

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) близки к подписанию контракта на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом сообщает издание The Ring.

Поединок планируют провести 12 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Если соглашение будет подписано, это станет первым выступлением Усика на легендарной арене в рамках его профессиональной карьеры. Встреча станет дебютной для обоих боксеров в 2025 году и второй очной дуэлью в их истории.

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"Переговоры между командами боксеров и санкционирующими органами находятся на финальной стадии. Официальное объявление боя ожидается в ближайшее время", - отмечает The Ring.

Что известно о боксерах

Александр Усик сейчас владеет чемпионскими поясами по версиям WBC, WBO, WBA и IBO, тогда как Даниэль Дюбуа является действующим чемпионом по версии IBF. В то же время вокруг титула Дюбуа возникли определенные трудности - он может быть лишен пояса, если не согласится на защиту титула против Дерека Чисоры (36-13, 23 КО). Несмотря на это, британец решительно настроен провести бой именно с Усиком.

Первый поединок между боксерами состоялся в 2023 году, тогда Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде. Тот бой не обошелся без спорных моментов - в пятом раунде Дюбуа нанес удар ниже пояса, после чего украинец нуждался во времени для восстановления.

Александр Усик
Александр Усик / инфографика: Главред

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Как ранее сообщал Главред, юный украинский спортсмен Евгений Мельник завоевал бронзовую награду на престижном турнире по каратэ в испанской Гвадалахаре. Это первый международный успех для Евгения, который выступал в категории до 45 кг среди юношей 12-13 лет. Об этом сообщает Украинская федерация каратэ.

Впоследствии стало известно, что украинского спортсмена Александра Усика признали лучшим боксером по итогам 2024 года по версии авторитетного журнала The Ring.

Ранее также украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу в рамках 1/8 Australian Open над российской соперницей, выступавшей под нейтральным флагом, Вероникой Кудерметовой.

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Кто такой Даниэль Дюбуа?

Дэниел Дюбуа родился 6 сентября 1997 года - британский профессиональный боксер, чемпион мира по версии WBA (Regular) (2021-2023), "временный", а затем полноценный чемпион мира по версии IBF (2024) в тяжелом весе.Имеет младшую сестру Кэролайн, которая тоже занимается боксом. Wikipedia.

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